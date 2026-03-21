古特雷斯：積極與特朗普和平委員會合作　重申聯合國有領導能力

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，他正「積極地」與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的加沙和平委員會（Board of Peace）合作，但強調聯合國仍然是領導全球應對危機的多邊組織。



美國《政治報》（Politico）3月21日刊登古特雷斯的專訪，他歡迎和平理事會為加沙重建提供資金及基本需要的目標，稱聯合國積極與這些結構合作。

2026年1月29日，美國紐約市，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在聯合國總部舉行新聞發布會，闡述2026年的工作重點。（Reuters）

不過古特雷斯質疑和平委員會的較大目的，指除了加沙重建計劃，不認為委員會在其他事務上有需要參與。他認為特朗普完全控制委員會的一切，所有事情都是對方的個人計劃，稱此舉並非有效應對目前如此突出的問題方式。

古特雷斯強調需要清晰理解國際法及聯合國憲章的價值，而這些對任何和平倡議都非常重要。

2026年3月11日，一艘掛泰國旗的貨船Mayuree Naree在霍爾木茲海峽遇襲（泰國軍方）

對於伊朗戰爭，古特雷斯表示至今都沒有與特朗普溝通，但曾與華府官員接觸。他亦就聯合國在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）危機上的作用辯護，稱聯合國可以參與化解攻擊及報復行動，以及保障重要水道，並提到聯合國曾在2022年協調為烏克蘭透過黑海出口糧食及肥料，因此可以此為鑑，為霍爾木茲海峽問題建立條件。