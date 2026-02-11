古特雷斯視像向中國人民送馬年新春祝福　感謝中方對多邊主義支持

中國常駐聯合國代表團2月9日晚舉辦的「駿啟新程」新春慶祝活動上，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在視像致辭中用中文向中國人民致以新春問候，並感謝中國和中國人民對多邊主義和全球團結事業的大力支持。



新華社報道，古特雷斯說，生肖馬象徵能量、成功和勇往直前，當今世界迫切需要這些品質面對衝突、不平等和氣候危機等多重挑戰，願駿馬精神帶給大家健康、幸福和繁榮。唯有齊心協力，才能建設一個更安全、更包容的未來。他呼籲繼續共同努力，兌現人人享有和平、尊嚴和可持續發展的承諾。

聯合國常務副秘書長阿明娜（Amina Jane Mohammed）在接受新華社記者採訪時說，勇氣、團結和毅力這三個詞代表了中國新年的精神，聯合國也要堅定信念，統一目標，並堅持不懈地實現目標。

中國常駐聯合國代表傅聰則在致辭中表示，今年是「十五五」規劃開局之年，中國願同各國一道，堅定支持聯合國事業，攜手應對全球性挑戰，共建人類命運共同體。