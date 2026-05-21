以色列計劃在聯合國機構建軍事設施　古特雷斯強烈譴責

以色列準備在聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）大院內建立軍事設施，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）提出強烈譴責。



新華社報導，古特雷斯的發言人星期三（5月20日）發表聲明說，古特雷斯以「最強烈的言辭」譴責以色列在位於耶路撒冷的近東巴勒斯坦難民救濟和工程處大院內建立軍事設施的決定。

以色列多次指責近東救濟工程處為哈馬斯武裝分子提供庇護，聲稱部分僱員參與2023年10月7日哈馬斯對以色列發動的襲擊。

在多次突擊搜查近東救濟工程處大院後，以色列今年1月查封這座建築，並強行拆除。

古特雷斯在發言人聲明中說，近東救濟工程處是聯合國不可分割的一部分，近東救濟工程處的謝赫傑拉（Sheikh Jarrah）大院依然屬於聯合國處所。

圖為聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（近東救濟工程處）耶路撒冷總部一角，攝於2026年1月20日。(Reuters)

他敦促以色列政府撤銷決定，並立即將近東救濟工程處的謝赫傑拉大院歸還給聯合國。

聲明還指出，針對近東救濟工程處的這一行徑前所未有、具有升級性質，侵犯聯合國處所的不可侵犯性。聯合國大會明確授權近東救濟工程處在包括東耶路撒冷在內的被佔巴勒斯坦領土上繼續開展行動，以方的行徑對這一授權的實施構成障礙。

聲明也說，古特雷斯認為，針對近東救濟工程處持續採取的升級行動「完全不可接受」。正如國際法院所申明的，此類行動是非法的。以色列無權在被佔巴勒斯坦領土的任何部分行使主權權力，且有義務儘快結束它在包括東耶路撒冷在內被佔巴勒斯坦領土上的非法存在。

本文獲《聯合早報》授權轉載

