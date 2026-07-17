美軍再攻擊伊朗　伊媒：南部多地傳爆炸聲　有機場及橋樑遇襲

美國中央司令部（CENTCOM）7月16日表示，美軍於當日美東時間下午2時開始對伊朗進行新一輪打擊，是美方連續第6晚對伊朗發動打擊。伊朗半官方媒體稱，該國有機場及橋梁遇襲。



美國中央司令部在社交媒體X上宣布發動打擊，並指其目標是進一步削弱伊朗的軍事能力。

路透社引述伊朗國家電視台稱，伊朗南部阿巴斯港（Bandar Abbas）部份地區遭到美國攻擊半島電視台則引述伊媒指，伊朗南部格什姆島（Qeshm Island）、恰巴哈爾港（Chabahar）等地都發生爆炸。

伊朗半官方媒體法爾斯通訊社（Fars News）及塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）稱，美國戰機以導彈襲擊位於伊朗東南部的Iranshahr機場。另外，連接阿巴斯港和南部城市Lar的橋樑則疑似於當地時間晚上11時遭美國攻擊。

這張路透社2025年1月15日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型和美國、伊朗國旗。（Reuters）

美國15日曾2度對伊朗發動襲擊，攻擊目標包括伊方在大通布島（Greater Tunb Island）上的海岸防禦系統，以及巡航導彈儲存和發射陣地。