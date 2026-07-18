世界盃｜特朗普：美國應單獨再舉辦一屆 FIFA主席研中美合辦
撰文：張子傑
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世界盃進入最後階段，衛冕的阿根廷與西班牙7月19日於紐約爭奪冠軍。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）17日表示，有意在不久的將來單獨主辦世界盃。
路透社17日報道，特朗普在紐約特朗普大廈（Trump Tower）舉行世界盃決賽活動上表示，國際足協（FIFA）應選擇美國再主辦世界盃，屆時將不會與加拿大和墨西哥聯手。
特朗普亦提到，FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）曾向自己接觸，討論美中兩國將來合辦世界盃的可能。
今屆世界盃由美國、加拿大及墨西哥三國主辦，在104場賽事中，有78場在美國上演，包括八強起的最後12場賽事。
不過美國假如要再次主辦世界盃，就至少要等到2038年，下屆2030年的百週年賽事將橫跨非洲摩洛哥、歐洲的西班牙和葡萄牙，以及南美洲的烏拉圭、阿根廷及巴拉圭；而2034年的賽事則由亞洲的沙特阿拉伯負責，因此根據FIFA的主辦規定，北美洲及大洋洲將有2038年賽事主辦權。
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