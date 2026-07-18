世界盃｜特朗普：美國應單獨再舉辦一屆　FIFA主席研中美合辦

撰文：張子傑
出版：更新：

世界盃進入最後階段，衛冕的阿根廷與西班牙7月19日於紐約爭奪冠軍。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）17日表示，有意在不久的將來單獨主辦世界盃。

路透社17日報道，特朗普在紐約特朗普大廈（Trump Tower）舉行世界盃決賽活動上表示，國際足協（FIFA）應選擇美國再主辦世界盃，屆時將不會與加拿大和墨西哥聯手。

特朗普亦提到，FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）曾向自己接觸，討論美中兩國將來合辦世界盃的可能。

FIFA主席恩芬天奴與美國總統特朗普決賽將一起在現場觀戰，並且按傳統頒獎予冠軍隊伍。（Reuters）

今屆世界盃由美國、加拿大及墨西哥三國主辦，在104場賽事中，有78場在美國上演，包括八強起的最後12場賽事。

不過美國假如要再次主辦世界盃，就至少要等到2038年，下屆2030年的百週年賽事將橫跨非洲摩洛哥、歐洲的西班牙和葡萄牙，以及南美洲的烏拉圭、阿根廷及巴拉圭；而2034年的賽事則由亞洲的沙特阿拉伯負責，因此根據FIFA的主辦規定，北美洲及大洋洲將有2038年賽事主辦權。

圖為2025年8月22日，美國華盛頓，特朗普在白宮橢圓形辦公室與國際足協主席恩芬天奴一起手持世界盃獎杯。（X@WhiteHouse）
世界盃｜加拿大山火煙霾侵襲美國　特朗普埋怨：擾亂決賽世界盃｜特朗普質疑英格蘭戰術：不明白哈利卡尼為甚麼如此防守世界盃｜路透：決賽半場表演安排需時　料休息時間超過15分鐘世界盃｜紅牌爭議無阻恩芬天奴連任FIFA主席？英媒：愈200國支持
美國
特朗普
世界盃
2026世界盃
國際足協FIFA
中美關係