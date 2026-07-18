世界盃｜路透：決賽半場表演安排需時　料休息時間超過15分鐘

世界盃決賽7月19日在紐約新澤西球場上演，而在中場期間將首設表演時段，由多位巨星參與演出。有消息指，搭建表演舞台需時，因此阿根廷及西班牙的球員休息時間將多於原定的15分鐘。



路透社17日引述廣播業界消息報道，半場表演預計全長11分鐘，但舞台搭建則需要大約7分鐘，而在表演後拆除及還原整片草地亦需要一段時間，意味半場休息將超過15分鐘。世界盃決賽將於演上

2026年6月1日，美國新澤西州將舉辦2026年國際足總世界盃的8場比賽，包括世界盃決賽。（Reuters）

國際足協（FIFA）的世界盃規定列明，賽事將根據國際足球總會理事會（IFAB）足球規則運作，而IFAB明文規定，球員可享有不超過15分鐘的半場休息。不過世界盃的規定則沒有「不超過」一詞，FIFA亦未有就半場表演的長度，或是如何遵守規定表態。

報道提到，今次表演將會有多位名人演出，包括美國流行音樂天后麥當娜（Madonna）、哥倫比亞歌手Shakira、韓國男團防彈少年團（BTS），以及加拿大歌手Justin Bieber等。

今屆世界盃充滿不少美國體壇的元素，除了像美式足球（NFL）超級碗（Super Bowl）加入半場表演，設立飲水時段，以及像NBA或NFL般，為贏得賽事的職球員贈送冠軍戒指。