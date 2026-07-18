世界盃｜紅牌爭議無阻恩芬天奴連任FIFA主席？英媒：愈200國支持

美國隊球員巴洛根（Folarin Balogun）的世界盃紅牌爭議引發軒然大波，與美國總統特朗普（Donald Trump）關係密切的國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）更因此成為眾矢之的。然而，後者的連任之路卻似未受阻。英媒7月17日報道，他在國際足協211個成員國協會中，已獲愈200國的支持，預料能在明年3月的FIFA大會上以壓倒性優勢第四次連任主席。



英國《衛報》17日報道，候選人提名截止日期為11月18日，截至目前恩芬天奴仍是唯一的參選人，而且他已獲得國際足協大部份成員協會的正式支持。

2026年4月18日，美國新澤西州東盧瑟福，大都會人壽體育場（Metlife Stadium）在世界盃前的緊急應變演習期間，展示了2026年FIFA世界盃的標誌。（Reuters）

儘管外界對巴洛根的紅牌爭議，以及特朗普的介入感到不滿，但這股情緒似乎僅限於歐洲足協及其相關機構，目前只有包括德國足協在內的少數歐洲成員協會未正式表態支持恩芬天奴。這意味着，他即便沒有歐洲的支持，似乎依然能獲得壓倒性的授權。

然而，報道引述消息指，不少成員足協認為它們是因內部壓力才被迫予以支持，儘管相關行為在國際足協道德準則下屬違規行為。

2026年6月10日，國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）在記者會上為賽事安排與定價機制辯護。（Reuters）

國際足協各成員協會將於18日在紐約召開會議，但由於會議由恩芬天奴主持，近期的世界盃爭議不太可能提上會議議程。