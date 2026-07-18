中國車企斥資368億布局馬德里　創造近6000個工作機會

西班牙將迎來中國汽車業者的巨額投資，三個合作項目將為當地創造近6000份工作。



彭博社引述西班牙政府擬定周五（7月17日）刊發的汽車工業發展報告稱，中國電動汽車電池製造商甯德時代與跨國車企斯泰蘭蒂斯（Stellantis）在西班牙投資41億歐元（約368億港元）建造的電池廠，將持續依賴「外籍員工」直至2028年第四季度，驗證早前的報道，指這座工廠將由來自中國的工人參與建造。

4月13日，正在中國進行正式訪問的西班牙首相桑切斯一行到訪位於北京的小米科技園。小米是其此次中國之行到訪的唯一一家企業。（北京晚報）

報告也列出，三個馬德里稱為「在西班牙製造的」旗艦合資項目，即中國車企奇瑞汽車與西班牙汽車品牌Ebro Motors、斯特蘭蒂斯與寧德時代，以及北京汽車與西班牙老牌汽車製造商桑塔納公司（Santana）。

報告指出，三個合資項目預計將創造近6000個直接工作崗位，其中4000多個來自寧德時代與斯泰蘭蒂斯的電池廠，奇瑞汽車與Ebro Motors的專案將製造1600個工作機會，約210份工作源自北京汽車與桑塔納公司的專案。

報告稱，電池廠項目將創造數千份工作，但未說明有多少員工來自中國。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

