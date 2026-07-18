中國車企斥資368億布局馬德里 創造近6000個工作機會
撰文：聯合早報
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西班牙將迎來中國汽車業者的巨額投資，三個合作項目將為當地創造近6000份工作。
彭博社引述西班牙政府擬定周五（7月17日）刊發的汽車工業發展報告稱，中國電動汽車電池製造商甯德時代與跨國車企斯泰蘭蒂斯（Stellantis）在西班牙投資41億歐元（約368億港元）建造的電池廠，將持續依賴「外籍員工」直至2028年第四季度，驗證早前的報道，指這座工廠將由來自中國的工人參與建造。
報告也列出，三個馬德里稱為「在西班牙製造的」旗艦合資項目，即中國車企奇瑞汽車與西班牙汽車品牌Ebro Motors、斯特蘭蒂斯與寧德時代，以及北京汽車與西班牙老牌汽車製造商桑塔納公司（Santana）。
報告指出，三個合資項目預計將創造近6000個直接工作崗位，其中4000多個來自寧德時代與斯泰蘭蒂斯的電池廠，奇瑞汽車與Ebro Motors的專案將製造1600個工作機會，約210份工作源自北京汽車與桑塔納公司的專案。
報告稱，電池廠項目將創造數千份工作，但未說明有多少員工來自中國。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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