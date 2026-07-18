阿根廷挫英格蘭舉福克蘭主權橫額惹議　白宮引言論自由護航

阿根廷國家足球隊在世界盃半決賽擊敗英格蘭後，高舉標語對現屬英國海外領土的福克蘭群島宣示主權，或面臨國際足協（FIFA）紀律處分，亦引發英國促請調查。惟白宮世界盃工作小組負責人朱利安尼（Andrew Giuliani）則為阿根廷球員辯護，稱球員在美國享有言論自由。



英阿對福克蘭群島領土主權爭議由來已久，該島位於阿根廷以東大西洋海域。英國1833年向當地派兵，福克蘭群島此後受英國管轄，1982年英阿曾為福克蘭群島爆發74天戰爭，雙方均付出慘重傷亡，領土爭端持續至今。

朱利安尼周五（17日）被問及阿根廷球隊橫額事件時，引用美國憲法第一修正案，指球員在美國境內有權利與能力發表相關言論，或令事態進一步發酵。

阿根廷足球隊隊長美斯。（Reuters）

英國首相府發言人早前促請國際足協調查，並強調對福克蘭群島的承諾絕不動搖。阿根廷副總統比利亞魯埃爾（Victoria Villarruel）則在社交平台發文聲援球員，指標語被禁止帶入球場，但他們將群島「銘記於心」。

福克蘭群島政府就發聲明指，不希望群島淪為政治籌碼，期望FIFA按規例懲處。資料顯示，在2013年的公投中，逾九成投票島民壓倒性支持維持英國海外領地身份。

福克蘭群島政府表示對此橫幅「感到失望但不意外」，希望 Fifa 依規則制裁這類行為，並強調不希望政治被帶入體育，也不希望群島及其居民在英阿足球話題中被當作「政治足球」。