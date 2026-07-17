世界盃｜英揆促FIFA調查福克蘭群島爭議：祝決賽隊好運尤其西班牙

阿根廷7月15日在2026世界盃準決賽以2：1絕殺反勝英格蘭晉身決賽，之後將對陣西班牙。然而，阿根廷球員賽後慶祝時，高舉涉及福克蘭群島（Falkland Islands，阿根廷稱馬爾維納斯群島）主權爭議的政治標語，涉違反國際足協（FIFA）相關規定。英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）透過發言人要求FIFA對事件進行調查，並略帶嘲諷的意味說：「首相祝兩隊決賽好運，尤其是西班牙。」（PM wishes both teams well for the final, especially Spain）



英國《衛報》報道，阿根廷與英格蘭比賽結束後，有阿根廷球員舉着寫有「Las Malvinas son Argentinas」的橫幅慶祝，意思為「馬爾維納斯群島屬於阿根廷」。英國商貿大臣靳秉德（Peter Kyle）其後出回應，稱希望FIFA能夠對事件進行適當的調查。

發言人被問到施紀賢對該標語的反應時，稱後者也認同FIFA應對事件進行調查，強調世界盃的核心原則之一是政治與足球比賽分離。

發言人強調：「世界盃可能不屬於我們，但福克蘭群島絕對屬於我們。我們的立場沒有改變，自決權掌握在島民手中，我們對福克蘭群島的承諾永遠不會動搖。」

2026年7月15日，英國倫敦，首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在唐寧街10號會見了據稱因工黨政府而生活得到改善的人們。（Reuters）

阿根廷於1982年入侵英國控制的福克蘭群島，但最後英方重新控制該島，當地民眾在2013年的公投中選擇繼續歸屬英國海外領土，但其主權爭議至今仍未獲解決。