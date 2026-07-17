世界盃｜阿根廷隊舉橫額爭議　福克蘭群島政府發聲明籲FIFA處罰

阿根廷7月15日在世界盃反勝英格蘭晉身決賽後，部份球員高舉涉及福克蘭群島（Falkland Islands，阿根廷稱馬爾維納斯群島）主權爭議的政治標語橫額，被指違反國際足協（FIFA）相關規定。福克蘭群島政府16日發聲明指對事件感失望，呼籲FIFA處罰有關行為，當地議會也去信FIFA，主張有關行為違反FIFA規則。



福克蘭群島政府發布聲明指，該比賽與福克蘭群島無關，對阿根廷隊決定「玷污」（tarnish）世界盃賽事結果感到失望，稱事件令人遺憾但不意外。

聲明稱希望FIFA能夠履行其承諾，將政治排除在體育之外，並根據規則對所有此類行為展開處罰。

福克蘭群島議會則公開致函FIFA的信件內容，內容指阿根廷球員展示的標語顯然是對福克蘭群島主權問題的政治表態，要求FIFA關注此事。

信件並提到在2013年關於福克蘭群島政治地位的公投中，99.8%居民投票支持繼續作為英國海外領土，投票率約為92%，又指1982年阿根廷攻向福克蘭群島，為居民留下創傷，重申當地政府政策是不希望政治介入運動。

這次風波始於阿根廷與英格蘭比賽結束後，有阿根廷球員舉着寫有「Las Malvinas son Argentinas」的橫幅慶祝，意思為「馬爾維納斯群島屬於阿根廷」，引起英方不滿，英國政府其後作出回應，稱希望FIFA能夠對事件進行適當的調查。

英國與阿根廷都主張擁有福克蘭群島主權，阿根廷1982年嘗試控制福克蘭群島，與英方爆發戰爭，最後英方重新控制該島，主權爭議至今仍未解決。