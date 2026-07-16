世界盃2026｜阿根廷賽後高舉涉福克蘭群島爭議橫額　或遭FIFA處分

阿根廷在2026世界盃準決賽以2：1絕殺反勝英格蘭，晉身決賽。賽後阿根廷球員慶祝時，高舉涉及福克蘭群島（Falkland Islands）主權爭議的政治標語，涉嫌違反國際足協相關規定，恐面臨紀律處分及罰款。



阿根廷與英格蘭比賽結束後，阿根廷球員舉着寫有「Las Malvinas son Argentinas」的橫幅慶祝，內容翻譯意思為「馬爾維納斯群島是阿根廷的」。馬爾維納斯群島是阿根廷人對福克蘭群島的稱呼，這面極具政治意味的橫額亦曾在阿根廷球迷之間展示過。

阿根廷球迷與球員展示「福克蘭群島是阿根廷的」橫幅。（Reuters）

福克蘭群島的主權爭議一直是英阿兩國的政治敏感神經。阿根廷一直聲稱，1816年獨立後從西班牙方面繼承了這些島嶼，而英國在1833年通過殖民行為控制了這些島嶼。雙方更曾於1982年為此爆發戰爭，這場持續74天的衝突導致655名阿根廷軍人和255名英國軍人喪生。2013年福克蘭群島曾經舉行過主權公投，99.8%的選民支持群島繼續作為英國海外領土，不過阿根廷拒絕接受福克蘭群島加入談判，也不接受群島上的公投結果。

阿根廷球員舉起帶有政治性標語的橫幅，或遭國際足協處罰。（Reuters）

阿根廷球員舉起帶有政治性標語的橫幅，或遭國際足協處罰。（Reuters）

橫幅內容為：「福克蘭群島是阿根廷的」。（Reuters）

根據國際足協的《體育場行為準則》，賽場內嚴禁展示任何具政治、冒犯或歧視性質的橫額、旗幟及物品。阿根廷曾於2014因球員在與斯洛文尼亞的友誼賽前舉起一條寫有相同訊息的橫幅，被國際足總罰款2萬英鎊。

儘管雙方球員、教練極力降溫，認為歷史恩怨不應該被帶入比賽，但是凖決賽前亞特蘭大警方增派大量警力以保障賽事安全。阿根廷副總統比利亞魯埃爾（Victoria Villarruel）更高調「火上澆油」，前後怒發4條相關X動態，賽前稱「明天就要和強佔地盤的掠奪者交手」、「這不是一場普通的比賽」。賽後她再次強調觀點，並發出阿根廷球員舉起橫幅的圖片，配文「福克蘭群島是阿根廷的！他們禁止把福克蘭群島帶入體育場，卻忘了我們把它們銘刻在血液和心中。」