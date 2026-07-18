《中國達人秀》前選手劉凱瀟罪成　揭赴新西蘭做「教主」捲殺人案

新西蘭奧克蘭（Auckland）海港2024年3月離奇出現一具膠袋層層包裹的浮屍，在警方追查後，確定女死者為來自中國海南的70歲婦人王書來，案情其後愈揭愈多，警方發現王書來是為追隨一位自封宗教領袖的「教主」劉凱瀟而遠赴新西蘭，並住進其家中，卻最終身亡。當地高等法院陪審團6月29日裁定劉凱瀟及其妻子綁架罪、非預謀殺人等罪名成立。



綜合RNZ、新西蘭中文先驅網等媒體報道，劉凱瀟（Kaixiao Liu）及妻子Lanyue Xiao被控綁架罪、非預謀殺人、不當處置屍體、企圖妨礙司法公正等，多項罪名成立，劉凱瀟的母親被判綁架罪成，劉父則被判不當處置屍體罪成立。

法院將在8月判刑。

劉凱瀟現年38歲，2011年曾參加中國選秀節目《中國達人秀》，當時曾在舞台上訴說女友在新西蘭大地震中不幸失蹤，不過他未能晉身比賽更高階段，在初賽遭淘汰，2017年移居新西蘭後，開始自封宗教領袖，根據新西蘭檢方指，信徒稱他為Lord（主）或Master，其妻為Queen（王后），他向追隨者展開「教導」，又把自己的住所名為The Ark（方舟）。

他會錄製歌曲放到網上宣傳，內容圍繞救恩、耶穌等，他又會在中國社交網站上傳影片，哭訴新西蘭政府機構帶走其孩子等。

根據新西蘭方面估計，有至少37個家庭追隨劉凱瀟，王書來所屬的家庭為「第12號家庭」，王書來2023年8月更從中國遠赴新西蘭，住進劉凱瀟的居所「方舟」。

「方舟」內不止有王書來，除了劉凱瀟夫婦及4名孩子、劉凱瀟父母，還有另外5名從中國來的女子。

警方在屋內搜出的日記、筆記與信件等，內容顯示這些女子在當地學習經文、照料兒童、種菜、做家務等，部份女性寫下「身體之約」，承諾與劉凱瀟建立愛戀關係，奉獻身體與靈魂。

根據庭上內容，「身體之約」內容大致為：

我，XXX，自願與KL先生相愛、結婚並生育孩子，建立一個大家庭，與大家庭中的其他幾名女子相愛並和睦生活。我在頭腦清醒的情況下寫下這封約書…… KL和其他幾名女子將彼此相愛，幸福、自由、美好地生活。

死者王書來（新西蘭警方）

資料顯示王書來抵達當地後，因年紀較大未能適應新生活，經常被指違反「家規」，例如不滿她跪姿不直、吃飯時間過長、去廁所太久等，要求她「悔改」。

至2024年3月，王書來試圖逃走但不成功，控方指，她之後遭人用膠紙封嘴、更塞入行李箱，判斷她很可能因此窒息而亡。

庭上劉凱瀟夫婦否認綁架和非預謀殺人指控，主張檢方缺乏證據證明王書來的具體死因。