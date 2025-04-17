《花邊教主》反派女星Michelle Trachtenberg死因曝：糖尿病奪命

在經典美劇《花邊教主》（也譯《緋聞女孩》，Gossip Girl）中以演出反派富家女角色Georgina Sparks（喬治娜）走紅的女星Michelle Trachtenberg（米歇爾崔切伯格），於美國時間2月26日上午，被發現在紐約市的一處公寓中去世，年僅39歲。



據外媒報道，Trachtenberg當天上午被母親發現倒臥在紐約家中。警方接報後迅速趕到現場，初步調查並未發現任何可疑跡象，死因仍需驗屍和法醫鑑定進一步確認，她的母親一度不願意驗屍，如今兩個月過去，真正的死因也揭曉了。

2010年8月11日，美國女演員Michelle Trachtenberg在洛杉磯出席發布會上擺姿勢拍照。（Reuters）

2014年6月19日，美國女演員Michelle Trachtenberg在加美國加州出席第四屆年度評論家選擇電視獎頒獎典禮。（Reuters）

2010年6月7日，美國女演員Michelle Trachtenberg抵達紐約參加美國時裝設計師協會 （CFDA）時尚大獎。（Reuters）

在經典影集《花邊教主》（Gossip Girl）飾演美女大反派的Michelle Trachtenberg當地時間2025年2月26日上午被發現陳屍在美國紐約一處公寓中，終年39歲。（圖為《花邊教主》劇照）

在經典影集《花邊教主》（Gossip Girl）飾演美女大反派的Michelle Trachtenberg當地時間2025年2月26日上午被發現陳屍在美國紐約一處公寓中，終年39歲。（圖為《花邊教主》劇照）

Michelle Trachtenberg 首套主演電影《Harriet the Spy》飾演Harriet。（劇照）

Michelle Trachtenberg出演《Gossip Girl》。（劇照）

《Buffy the Vampire Slayer》，Michelle Trachtenberg在第五季加入，飾演Dawn Summers。（劇照）

Michelle Trachtenberg在《EuroTrip》飾演Jenny。（劇照 / 截圖）

Michelle Trachtenberg在《EuroTrip》飾演Jenny。（劇照 / 截圖）

Michelle Trachtenberg出演《Ice Princess》的Casey Carlyle。（劇照）

據《紐約時報》報道，她先前完成肝臟移植手術，不確定是否與死因有關聯。紐約市首席法醫辦公室的聲明稱，Trachtenberg的主要死因是糖尿病引起的併發症，但尚不清楚她罹患的是一型還是二型糖尿病。

本文獲《聯合早報》授權轉載

