韓國世一棋手申真諝大戰AI模型KataGo　首局受讓兩子仍不敵

適逢韓國圍棋棋王李世石與AlphaGo大戰的10周年，韓國棋院7月17日舉辦全新的圍棋人類鬥AI比賽，由世界排名第一的韓國九段棋手申真諝出戰，挑戰圍棋AI模型KataGo，申真諝在首局鏖戰245手後投子認負。



2026年7月17日，世界排名第一的韓國九段棋手申真諝挑戰圍棋AI模型KataGo，首局鏖戰245手後投子認負，賽後申真諝接受採訪。（影片截圖）

據韓聯社報道，本局賽事申真諝獲讓兩子優勢，執黑先行，擁有充足保留用時，而KataGo採取不限時、每手20秒讀秒規則。

對戰中，KataGo開局便跳出常規佈局，特殊走法徹底打亂申真諝備戰節奏。申真諝中盤一度守住讓子優勢，但第103手局勢迎來轉折，AI精準反擊攻破黑棋陣形，逐步拉開差距。儘管申真諝全力追分，仍無力逆轉敗局。

賽後申真諝坦言，開局脫離預期是落敗主因，他也直言當前人類棋手難以正面戰勝頂尖圍棋AI。報道指，本次對抗為三戰兩勝制，申真諝還將在19日、21日迎來後兩場對弈。

自2016年AlphaGo問世後，圍棋AI高速迭代，目前已成職業棋手訓練研究的核心工具。