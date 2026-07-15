韓國的士司機遭後座乘客「奪命勒頸」搶手機　已嚇壞：入隧道就驚

韓國一名五十多歲的男子因為喝醉酒，上的士後，在時速100公里的車上，突然從後座勒住司機的脖子，的士駕駛好不容易逃脫後趕緊報警，事後餘悸猶存，說他現在連方向盤都不敢握。



韓國這輛的士高速行駛中，但原本坐在後座的乘客，卻突然伸出手，努力扭動，試圖想要擠到駕駛座，當的士司機要努力阻止他時，他卻突然開始勒住司機的脖，儘管司機大聲喝止、要求乘客停下動作，但乘客不為所動，繼續勒住司機，好不容易司機擺脫，正要報警時，乘客卻又搶走了他的手機，並威脅要司機停車，但當時司機似乎太緊張，的士正以時速100公里的速度在高速公路上行駛。

南韓一名五十多歲的男子因為喝醉酒，上的士後，在時速100公里的車上，突然從後座勒住司機的脖子。（TVBS NEWS）

這一事故發生在韓國，這名乘客在首爾江南站上的士，一開始看起來都很平靜，但因為酒醉才突然要求停車並開始鬧事，這場勒脖鬧劇僵持了近三分鐘，司機才終於逃脫報警，而乘客原本還試圖搭乘其他的士逃跑，但被警方逮個正著。

司機被「奪命勒頸」的驚險畫面

不過這起襲擊事件，已經對的士司機的心理造成陰影，他甚至無法握住方向盤，的士司機：

現在晚上開車時會感到恐懼，特別是在隧道裡，視線會轉向乘客。感到非常不安。

後續司機頸部挫傷，也出現急性壓力障礙，正在醫院接受治療，而韓國警方也以特定犯罪加重處罰法的嫌疑，立案調查這名乘客，但這一驚魂記真的讓司機難以入眠。

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