德國將安全警戒升至高威脅級別　內政部長：襲擊計劃顯而易見

德國政府基於近期頻繁收到的恐襲報告與情報，已正式將全國的安全警戒級別從先前的「潛在威脅級別」，提升至最高防範的「高威脅級別」。德國內政部長Alexander Dobrindt7月18日警告，針對德國境內的襲擊計劃已「顯而易見」，民眾必須時刻保持高度警惕。



路透社報道，Alexander Dobrindt於7月18日接受德國報紙《世界報週日版》（Welt am Sonntag）訪問時表明，由於安全局勢惡化，當局決定上調警戒級別。

他說：「提升警戒級別意味着在德國，我們必須時刻警惕襲擊風險。目前針對我國基礎設施、個人和機構的襲擊計劃，已經是顯而易見的了。」

德國內政部長Alexander Dobrindt於 2026 年 7 月 15 日抵達德國柏林總理府參加內閣會議。（Reuters）

德國內政部目前尚未就具體情報內容以及即將部署的安保細節作出正式回應，也未公開更多細節。

德國近年來曾頻繁遭遇致命的恐怖襲擊與暴力事件，社會安全防線屢受衝擊。其中一宗引發國際社會關注的嚴重案件發生於2024年聖誕節前夕，一名在德國執業的沙特醫生駕駛租來的寶馬轎車，在東部城市馬格德堡市（Magdeburg）一個歷史悠久的聖誕集市瘋狂衝撞人群，造成六人死亡、數百人受傷。

2024年8月24日，德國索林根節發生致命持刀攻擊事件，警方全力追捕嫌犯。（X@MarioNawfal）

在另一宗極端暴力案件中，一名受到極端組織ISIS影響的敘利亞公民，在西部城市索林根（Solingen）舉行的建城慶祝活動期間突襲行兇，瘋狂持刀砍殺現場民眾，造成三人死亡、10人受傷。德國法院已在去年裁定兇手罪名成立並收監。

文章獲《聯合早報》授權轉載

