英國鋼鐵公司國有化　中國外交部：影響投資者看法　支持企業維權

英國此前宣布將英國鋼鐵公司國有化，接管這間由中國敬業集團控股的企業。中國外交部發言人7月18日表示，英方如何處理此事將直接影響中國投資者對英投資環境的看法，並指中方支持企業運用法律手段維權，正密切關注事件進展，必要時將採取維權措施。



發言人表示，英國將英國鋼鐵公司國有化，已引起中國民眾高度關注，並將影響中國民眾對英國政府信譽的看法。

2025年4月14日，英國林肯郡，英國鋼鐵工廠高爐全景。（Reuter）

發言人強調，中英簽有投資保護協定，投資者的正當合法權益必須依法得到充分保障。中方敦促英方切實尊重市場原則和契約精神，找到包括如何賠償等雙方都能接受的解決方案。

中國商務部此前就相關事宜回應時，稱中方對英國政府相關決定表示堅決反對和強烈不滿，敦促英國政府遵守相關國際規則，切實履行中英投資保護協定有關義務，公平公正對待在英中資企業，充分保障其正當合法權益。

2025年4月17日，工人們在英國林肯郡的英國鋼鐵公司工廠工作。（Reuters）

英國政府於16日全面接管國內最後一家大型粗鋼生產設施，結束了當局與中資企業之間圍繞該廠區控制權長達數年的糾紛。這也是施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）作為首相在《鋼鐵工業（國有化）法案》（ Steel Industry (Nationalisation) Act）日前獲得御准後主導的最後幾項重大舉措之一。