仁川酷澎物流中心大火　燒逾17小時未受控　全國消防動員令發布

韓國仁川市西海區石南洞酷澎（Coupang）第32物流中心7月18日發生重大火災，燃燒超過17小時仍未撲滅。



韓聯社等韓媒報道，大火於18日上午6時54分從6樓燃起，火勢沿外牆蔓延至7樓。消防當局上午9時15分發布第一階段應變，中午12時25分升至第二階段，最終於下午3時15分發布全國消防動員令。

消防當局從首爾、京畿、忠北、忠南、江原5個市道調動169件設備，其中包括高空雲梯車、大容量泡沫滅火系統和高性能化學滅火車等特殊設備，以及出動包括消防員在內的480名人員。

報道引述當地消防局指，發生火災的地點是一個大型倉庫，設有三層貨架，其中存放着家居用品等大量易燃物品。另外，由於中心內部空間非常大，再加上現場濃煙滾滾、高溫炙烤，能見度極差，給消防員進入造成極大困難。

所幸的是，火災發生時建築內121名相關人員全部安全撤離，一名40多歲消防員滅火時吸入濃煙，已送院接受高壓氧治療。

韓國總統李在明聽取滅火情況滙報後，指示全力投入撲救並防止災情擴大，強調徹底做好現場消防員安全措施。待火勢撲滅後，消防當局將調查詳細起火原因及損失規模。