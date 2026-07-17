韓國ALZIPmat地墊驗出毒性TDI 即看受影響批次及潛在兒童健康危機

韓國王牌 ALZIPmat 地墊爆安全危機｜品牌深夜發佈緊急道歉啟事，承認旗下地墊產品被韓國環境產業技術院檢驗出含有化學毒性物質 TDI（甲苯二異氰酸酯），而品牌隨即宣布全面召回產品及後續免費更換皮套服務。同日，韓國新聞社亦報導有關事件，事件引發網民關注。



韓國嬰兒地墊處處可見，由韓國網民家居影片，到童星家居片，都看到客廳中央放置一大片地墊於小朋友玩樂區。而這嬰兒地墊主打安全、避震、防水等功能，深受媽媽們喜愛！是次安全問題，絕對是媽媽圈震撼彈，到底已購買的地墊的或有意購買同類型地墊的父母們，應如何自救? 而品牌更在聲明中，未有提及超標多少或TDI含量，到底顧客應如何自救?

韓牌 ALZIPmat 地墊事件懶人包

4款受影響產品名單及批次

2026年7月16日，韓牌 ALZIPmat在IG公佈緊急道歉啟事，並提到檢出化學物超標的產品，而生產批次主要是集中在 2026 年 4 月至 6 月期間生產的批次。包括Double Zero Mat（더블제로매트）、Triple Zero Mat（트리플제로매트）、Eco Color Folder Mat（에코칼라폴더매트）及Eco Silicone Mat（에코실리콘매트）。

為何產品會被驗出TDI（甲苯二異氰酸酯）？

官方解釋，問題源自外判的 PU 原料生產工廠。因為負責生產嬰兒地墊皮套的工廠，同時承接戶外服飾及軍用防護物料的生產線。而在受影響批次（今年4月至6月）生產過程中，工廠未有實行嚴格的產線分離，導致其他產品使用的 TDI 原料微量混入並交叉污染嬰兒地墊的 PU 皮套原料。

ALZIPmat強調，是次受污染的僅限於「外層 PU 皮套」，而地墊內層的緩衝泡棉內膽經過檢驗，證實並無任何有害物質，呼籲顧客無需過度恐慌。

ALZIPmat 宣佈後續跟進行動

首先，ALZIPmat宣佈迅速召回產品。顧客只需拍下地墊洗滌標籤照片及提供購買證明，即可申請免費更換全新、保證無檢出 TDI 的皮套。

其次，品牌承諾作出更嚴格的品質管理。包括：全面重新檢查引發問題的外包生產製程環境，並在整個生產過程中引入更強的品質驗證步驟；大幅強化製作管理標準，主動杜絕其他原料微量混入的可能性；進行定期有害物質交叉檢測，避免影響產品安全性。

甚麼是TDI？TDI 有甚麼潛在健康風險？ TDI 是一種常用於製造聚氨酯（PU）塑料的化學物質，通常具有強烈的刺激性，尤其對呼吸道黏膜、皮膚都有著不良影響。

TDI 超標引發三大嬰幼兒健康問題

1. 誘發接觸性皮炎與過敏問題

而嬰幼兒每天在地墊上爬行玩樂、甚至會用嘴巴啃咬地墊。如果長期接觸這類殘留物，或誘發皮膚過敏（紅腫、發癢）或呼吸道不適等問題。

2. 傷害呼吸道系統

TDI 為強烈的呼吸道致敏原，具高揮發性。寶寶爬行緊，口鼻貼近地墊表面，若然吸入TDI 或會直接刺激鼻腔、咽喉及肺部，輕則引發咳嗽、流眼水，長期吸入更可能誘發小兒哮喘或支氣管炎。

3. 有毒物質殘留與啃咬風險

寶寶出牙期間會直接用嘴巴去啃咬，若然產品含有殘留化學物，有機會直接攝入體內。而TDI 更是國際公認的潛在致癌物質，對成長中的幼兒健康確實存有危險性。

準備買或已購買地墊自救兩招

1. 注意氣味與通風問題

新買回來的地墊或兒童用品，建議先放到通風良好位置並進行晾曬程序，待異味完全散去才讓小朋友接近。

2. 定期檢查皮套破損

若地墊已有表面磨損或破裂行跡，或者內層棉花已經外露，容易滋生細菌或內部老化粉塵容易釋出，此時應立即更換地墊。