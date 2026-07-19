聯合國大會9月紐約舉行　市長：研究能否拘捕內塔尼亞胡

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）說，他正與市政府法律團隊研究，是否能在以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）出席9月聯合國大會期間將他逮捕。有關言論隨即遭以色列方面強烈抨擊。



曼達尼接受《紐約時報》訪問時說：「我認為內塔尼亞胡應該到海牙受審，他是受到國際刑事法院指控的戰爭罪犯。」

不過，曼達尼承認，他不確定自己是否有權指示紐約警察局拘留外國領導人，因此正與市政府律師討論。「紐約市法律允許我做甚麼，我們就會做甚麼。」

2026年1月6日，美國紐約市，市長曼達尼（Zohran Mamdani ）在市警察局總部舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

曼達尼過去曾表明，若國際刑事法院通緝的領導人到訪紐約，包括內塔尼亞胡和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭），他將要求紐約警方執行逮捕令。

國際刑事法院2024年以加沙戰爭期間涉嫌犯下戰爭罪和危害人類罪為由，向內塔尼亞胡發出逮捕令。內塔尼亞胡否認有關指控。

以色列駐聯合國大使達農（Danny Danon）隨後在社交媒體平台X發文反擊，指曼達尼沒有專注履行市長職責和應對紐約日益嚴重的反猶太主義，反而通過攻擊以色列煽動敵意、製造新聞。

2026年6月21日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷發表演講。（Reuters）

達農說，曼達尼的言論不會改變任何事，內塔尼亞胡仍將前往紐約，在聯合國大會上「陳述以色列的立場，以及捍衛本國公民的堅定權利」。

內塔尼亞胡此前也曾指責曼達尼支持哈馬斯，並在紐約一個電台節目中說，他認為曼達尼「暗地裏憎恨美國」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

