特朗普稱不在乎伊朗暫停履行臨時協議　伊廣告牌威脅其為下一目標

美伊重新交火約一週，伊朗近日對約旦發動導彈與無人機襲擊，導致兩名美國士兵7月17日（周五）在約旦身亡，美方隨後對伊朗發動新一輪空襲。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則表示不在乎伊朗暫停履行臨時協議的行為，而伊朗首都新的廣告牌則暗示特朗普是下一個死亡目標。



綜合外媒報道，美國總統特朗普在兩名美軍士兵於約旦陣亡後，下令發動新空襲以懲罰襲擊美軍的伊朗伊斯蘭革命衛隊，並削弱伊朗威脅霍爾木茲海峽商業航運的能力。

美軍已連續多天空襲伊朗目標。圖為美國中央司令部（CENTCOM）7月17日公開畫面，顯示對伊朗打擊的瞬間，但未知具體位置。（Reuters）

伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，在美軍連續第七晚對伊朗發動空襲後，伊朗已暫停履行上月與美國簽署的諒解備忘錄。他說，「美國違反並暫停其在《伊斯蘭堡諒解備忘錄》中的所有承諾。我們也暫停我們的承諾；我們不履行這些承諾，而是忙於保衛我們的國家。」

當被問及伊朗聲稱不再遵守臨時和平協議時，特朗普則表示「完全不在乎」伊朗此舉，並重申美軍絕不允許伊朗擁有核武。

而在美國共和黨資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）去世後，伊朗首都豎起一塊新廣告牌，暗示特朗普將是伊朗伊斯蘭共和國的下一個目標。

2026年7月16日，在伊朗德黑蘭的瓦利亞斯爾廣場（Valiasr Square），一塊廣告牌上寫着「下一個是誰」，並附有話題標籤#LindseyGraham以及醒目的「DT」字樣，暗示特朗普（Donald Trump）為下一目標。（Getty）

這塊醒目的紅色廣告牌矗立在德黑蘭市中心的瓦利亞斯爾廣場，上面寫着「下一個是誰？」（Who is D nexT one?），並附有#LindseyGraham的標籤。