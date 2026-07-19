世界盃｜氣象專家：雷暴雨將驅散紐約煙霧　料不影響決賽

世界盃決賽即將登場，場館受到加拿大山火蔓延的濃煙影響，連日籠罩灰濛空氣，大雨一度迫使西班牙隊取消戶外訓練。據美媒7月19日引述氣象專家研判報道，當地18日的過境雷暴將大幅驅散煙霾，決賽當日空氣品質轉好，整體觀賽天氣適宜。



高級氣象學家羅伊斯（Tyler Roys）和佛州的氣象專家貝拉爾代利（Jeff Berardelli）認為，在西班牙對戰阿根廷前，風暴將基本把煙霧驅散，僅殘留輕微薄霧。

不過，空氣與環境監測公司Clarity Movement的創始人David Lu則表示，賽場近日空氣品質對敏感族群不友好，後續降雨有望逐步改善污染狀況。

2026年7月17日，加拿大野火的煙霧籠罩著美國紐約市。（Reuters）

此事引發美加外交分歧，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）指責跨境煙霧污染美國，揚言對加拿大加徵關稅追責。加拿大總理卡尼（Mark Carney）稱氣候問題各國均需承擔責任，安大略省省長福特（Doug Ford）批評美方提議短視，並提及加拿大曾赴美協助救災。

目前。加拿大全境火情嚴峻，全國數百處火點持續燃燒，僅安大略省近200宗野火的過火面積，已超越該省去年全年火災總量，當地消防主管坦言，今年火情為從業35年來最嚴重。