世界盃｜朗尼賭挪威不入8強　今「找數」親落哈德遜河划船｜有片

2026年世界盃賽事即將步入尾聲，英格蘭名宿朗尼（Wayne Rooney）終於在7月17日為其輸掉有關挪威隊不入8強的賭局「找數」，於美國紐約州哈德遜河（Hudson River）親自落河划船。



英國廣播公司（BBC）18日報道，現為BBC足球評論員的朗尼此前對挪威隊比賽前景不以為然，稱如果挪威隊能進入8強，他就會親自在位於英格蘭西北部的默西河（River Mersey）划船。然而，挪威最終在16強賽事以2：1擊敗巴西晉級。

事後，挪威球星夏蘭特（Erling Haaland）發起挑戰要求朗尼兌現承諾，而後者表明不會「走數」，但預告地點將改為在哈德遜河。

朗尼17日在BBC的拍攝下公開「找數」，與現時同為球評員的英格蘭隊前門將祖赫特（Joe Hart）和前守將米卡李察士（Micah Richards）一起拿起船槳，在哈德遜河划船。

朗尼落河前對鏡頭說：「哈蘭德，正如我們承諾的那樣，我們將在哈德遜河划船。」從BBC拍攝的影片可見，他們3人與其他人一起划船時有說有笑，有時更會高喊「Row！」

英國《衛報》報道，朗尼完成划船並接受訪問時稱：「比我想像的要輕鬆得多，一旦我們找到節奏，一切就都順利起來。有幾次我們節奏被打亂，米卡（李察士）差點把我的背都弄傷了。不過，總的來說還是不錯。」