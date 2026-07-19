世界盃｜FIFA收入料達創紀錄150億美元 食宿門票為主要增長來源
撰文：張涵語
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國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）7月18日（周六）向各成員協會通報2026年世界盃的收入增長情況。FIFA此前估算收入為110億美元，但目前計算後預料將達創紀錄的150億美元。其中食宿招待、門票收入是此次收入成長的主要來源。尤其在價格高昂的二級票務市場中，FIFA向買家及賣家各抽取15%的佣金助長其收入增長。
《衛報》（The Guardian）報道，儘管收入具體細節尚未最終確定，但各足球協會很可能將從FIFA擴大的世界盃收入中獲益。而這一財務狀況將提振恩芬天奴的信心，並進一步鞏固其地位。
FIFA此前被認為屈服於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的壓力，暫停執行美國隊球員巴洛根（Folarin Balogun）的世界盃紅牌，爭議引發軒然大波。儘管FIFA表示該決定是由其紀律委員會獨立做出，但世界盃豐厚的收入或會讓一些足協不敢公開表達不滿。
如此巨大的收入也增加美國再次舉辦世界盃的可能性。特朗普在周五的一次招待會上就表示，美國渴望再次舉辦世界盃，稱「你們應該再次選擇美國。但下次我們不會選擇加拿大和墨西哥。」
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