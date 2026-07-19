世界盃｜FIFA收入料達創紀錄150億美元　食宿門票為主要增長來源

國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）7月18日（周六）向各成員協會通報2026年世界盃的收入增長情況。FIFA此前估算收入為110億美元，但目前計算後預料將達創紀錄的150億美元。其中食宿招待、門票收入是此次收入成長的主要來源。尤其在價格高昂的二級票務市場中，FIFA向買家及賣家各抽取15%的佣金助長其收入增長。



《衛報》（The Guardian）報道，儘管收入具體細節尚未最終確定，但各足球協會很可能將從FIFA擴大的世界盃收入中獲益。而這一財務狀況將提振恩芬天奴的信心，並進一步鞏固其地位。

圖為2026年7月17日，美國總統特朗普與國際足協主席恩芬天奴在紐約特朗普大廈出席世界盃決賽前的活動。（Reuters）

FIFA此前被認為屈服於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的壓力，暫停執行美國隊球員巴洛根（Folarin Balogun）的世界盃紅牌，爭議引發軒然大波。儘管FIFA表示該決定是由其紀律委員會獨立做出，但世界盃豐厚的收入或會讓一些足協不敢公開表達不滿。

如此巨大的收入也增加美國再次舉辦世界盃的可能性。特朗普在周五的一次招待會上就表示，美國渴望再次舉辦世界盃，稱「你們應該再次選擇美國。但下次我們不會選擇加拿大和墨西哥。」