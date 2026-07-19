匈牙利新總理清算歐爾班舊勢力　逼總統自簽修憲案下台

匈牙利總統舒尤剋（Tamás Sulyok）7月18日表示，已簽署由執政「蒂薩黨」（Tisza）推動的憲法第十七修正案，正式結束自身總統任期。此項修憲是由新任總理毛焦爾（Péter Magyar）推動，被視為清算前總理歐爾班（Viktor Orban）勢力的重要舉措。



該修憲案以社會對總統「嚴重失信」為由，直接提前結束總統任期。舒尤剋雖簽署法案，但直言此舉破壞法治、違反權力分立原則，為匈牙利民主發展立下惡劣先例。

毛焦爾表示，修憲旨在撥亂反正，重拾民眾被歐爾班政權剝奪的權力與公共利益。新法案除更換總統人事，也訂定議員12年任期上限、憲法法院法官70歲退休年齡，迫使歐爾班核心盟友、憲法法院院長離職，進一步瓦解其權力堡壘。

2026年7月13日，匈牙利總理毛焦爾（Péter Magyar）於布達佩斯通過憲法第十七修正案後，與幕僚长鲁夫（Balint Ruff）握手。（Reuters）

對此，歐爾班痛批新政為「暴政」，並警告稱：「如果這種事都能發生在總統身上，那麼以後誰都不安全了。」

路透社指出，蒂薩黨在議會中擁有三分之二的多數席位，可以修改任何法律。國會議長福斯特霍費爾（Agnes Forsthoffer）將於20日開始擔任臨時總統，議會亦將選舉一名新任總統。