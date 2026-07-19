英政府將國有化英國鋼鐵公司　中國敬業集團要求賠償其投資損失

英國政府此前宣布將通過相關立法，將中國敬業集團（Jingye Group）旗下的英國鋼鐵公司（British Steel）國有化。中國敬業集團7月19日（周日）敦促英國立即停止「踐踏國際投資規則」，並迅速、全面、有效地賠償該公司因英國鋼鐵公司國有化決定而遭受的所有投資損失。



路透社報道，敬業鋼鐵周日發表聲明稱，英方「無視持續的專項投資和重大貢獻」，提供的賠償「幾乎為零」。

截至1月底，英國已為營運英國鋼鐵公司投入3.77億英鎊（約39.8億港元），預計到6月底，這一數字將超過6億英鎊（約63.3億港元），到2028年，支出可能超過15億英鎊（約158億港元）。

圖為2025年3月31日，英國鋼鐵（British Steel）位於斯肯索普的廠房。（Reuters）

中國外交部發言人周六強調，中英簽有投資保護協定，投資者的正當合法權益必須依法得到充分保障。中方敦促英方切實尊重市場原則和契約精神，找到包括如何賠償等雙方都能接受的解決方案。

中國商務部此前就相關事宜回應時，稱中方對英國政府相關決定表示堅決反對和強烈不滿，敦促英國政府遵守相關國際規則，切實履行中英投資保護協定有關義務，公平公正對待在英中資企業，充分保障其正當合法權益。