世界盃｜特朗普看決賽致安保升級　戰機狙擊手佈防規模超過超級碗

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前確認將會親臨世界盃決賽的紐約大都會人壽球場（MetLife Stadium）觀戰兼參與頒獎儀式。這促使當局升級安保等級，將派出F－16戰機與軍方狙擊手開展最高級別的安保響應等級，白宮世界盃工作小組負責人還透露，今次行動的規模甚至超過了超級碗。



綜合外媒報道，賽事舉行期間球場上空將設立嚴格的禁飛區，除了美軍會出動F－16戰機之外，球場屋頂亦會部署狙擊手，數千名聯邦調查局（FBI）探員已集結待命，隨時提供支援。

《每日電訊報》引述白宮世界盃工作小組負責人朱利亞尼（Andrew Giuliani）指出，今次安保規模與總統就職儀式和國情演說齊平，並且比美國的非官方國民性盛事——超級碗還要大。

2026年6月25日，美國華盛頓特區，圖爲國民警衛隊士兵在其中一個世界盃賽事舉辦場館外駐守。（Reuters）

據悉，加拿大總理卡尼（Mark Carney）、墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）都將前往美國，屆時會與特朗普一同觀賽。決賽場地可容納超過8.2萬名觀眾。不過因應安保舉措，預料觀眾前往球場會遭遇擁堵，白宮則提議觀眾應至少提前四小時抵達。

圖為美國空軍F-16搭載MS-110偵照莢艙資料畫面。（Collins Aerospace）

此外，今次安保行動早在兩年多之前就開始準備，一共聯合聯邦部門、地方執法部門以及私人安保公司等多方。