英國網紅Tate兄弟涉性侵等罪行　日前美國落網

此前被控強姦罪、性交易等罪行的英國網紅安德魯（Andrew Tate）和他的弟弟崔斯坦（Tristan Tate）7月18日在美國邁阿密被捕。英國皇家檢控署 (CPS) 此前表示，39歲的安德魯泰特被控七項強姦罪，以及其他與涉嫌性交易及持有兒童不雅照片等罪行相關的指控。38歲的崔斯坦則被控一項性侵罪、兩項強姦罪，以及三項安排或協助人口販運以進行性剝削的罪名。



綜合英媒報道，兩兄弟的犯罪行為發生在2010年7月至2017年8月期間。英國皇家檢控署特別犯罪部門負責人麥克哈菲 (Malcolm McHaffie) 表示，「這些指控是在收到百福郡（Bedfordshire）警方提供的新證據後做出的，使案件的受害者總數達到七人。」

美國法警則後向BBC證實，Tate兄弟已被拘留。美國司法部發言人則表示，此次逮捕是「根據引渡程序進行」。

這對兄弟是「極致陽剛」理念的倡導者，在社群媒體上擁有數百萬追隨者，目前在英國被通緝。他們此前曾否認有任何不當行為。周六被捕後，Tate兄弟的代理律師亦表示他們是無辜的，並暗示他們將尋求法官推翻逮捕令。