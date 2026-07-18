世界盃｜英國倫敦辦「翻版比寧咸」大賽　網民笑稱：很多都不似

在世界盃賽事如火如荼舉行之際，英國倫敦街頭7月15日上演一場搞笑的比寧咸（Jude Bellingham）翻版大賽，選出最似英格蘭隊主將比寧咸的參賽者，結果由24歲碩士生Marcus Legemah勝出。但有不少網民笑指，很多參賽者都不似比寧咸。



↓ 正版比寧咸 ↓

這場比賽7月15日在倫敦Shoreditch區的Boxpark舉行，勝出者可以得到1,966英鎊（約2萬港元）的外賣平台禮券，以及一張披頭四（The Beatles）的黑膠唱片。1966正是英格蘭上次贏得世界盃的年份，而在這次世界盃中，英格蘭粉絲都不時高唱披頭四歌曲《Hey Jude》，為比寧咸打氣。

在比賽當天，多位「比寧咸」現身參賽，有人在現場踢波獻技，也有人跳舞，引來大批民眾圍觀拍照，比賽結果由24歲的倫敦大學學院（UCL）碩士生Marcus Legemah勝出。在比賽期間，他曾模仿比寧咸入球後的招牌動作，即張開雙臂慶祝。

有人問他是否常被人說長得像比寧咸，他笑稱「是的，但通常都是酒吧內飲醉的人這麼說…… 然後在比寧咸愈踢愈好之後，到了這次世界盃，就發生了（更多人說）。」

他又指「很遺憾，除了長相外，我想不出還有什麼（跟比寧咸）相似之處。」

英媒報道，在一眾「翻版比寧咸」的照片在網絡流傳後，不少網民笑指，很多參賽者跟比寧咸完全不像。