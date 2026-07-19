馬來西亞調查數碼遊牧社區　安華：若發現以色列公民涉事即驅逐

馬來西亞一個專門為數碼遊牧者（即一邊旅居一邊遙距網上工作）提供生活環境的社區，因接獲懷有以色列公民參與社區活動，而遭到當局調查。馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）7月15日表示，若發現有以色列公民涉案，就會立即將他們驅逐出境。



馬來西亞長期未與以色列建立外交關係，也不承認以色列國家地位。依現行規定，以色列護照持有人原則上不得入境馬來西亞，除非事先取得特別批准。安華還強調，相關個案已交由人員調查，馬來西亞不承認以色列，也不會容許任何違反國家利益的活動。

2026年6月28日，以色列北部，一名以色列士兵在以色列-黎巴嫩邊境以色列一側的土地上維修坦克。（Reuters）

事件源於一間名為Network School的社區，該社區因一條宣傳影片引發關注，有人批評影片宣傳形似邪教。外界也質疑社區中有持其他國家簽發護照的以色列人士參與活動。在當地政府的呼籲下，馬來西亞移民局開始調查相關人員的國籍，並已檢查了來自40個國家的266名人員。圖為

圖為馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）在吉隆坡會議中心主持柬埔寨-泰國和平協議的簽署。（Getty Images）

Network School社區隨帶有School一詞，卻並非傳統教育系統中的學校，而是由加密貨幣交易所Coinbase前高管Balaji Srinivasan創立，旨在吸引遙距工作者與數碼遊牧者等加入，開啟商業活動的社區，位於柔佛州的森林城市（Forest City）之中。

圖為2023年8月23日，馬來西亞柔佛州新山市，碧桂園森林城市項目住宅公寓的傍晚景色。（Reuters）

馬來西亞是多元宗教並存的國家，官方宗教為伊斯蘭教。安華在加沙衝突升級後，被視為立場傾向巴勒斯坦。