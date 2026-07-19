以色列部長：擬在加沙及約旦河西岸擴建定居點

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）及財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）7月18日宣布，將撥款愈13億謝克爾（約33億港元）用於擴大約旦河西岸定居點的建設，以及將在加沙地區建造三個Nahal軍事哨站。英媒報道，Nahal軍事哨站實際上為一種軍事社區，是以方數十年來鋪路建平民定居點的慣用模式。



英國《衛報》7月18日報道，卡茨及斯莫特里奇當日宣布，計劃在加沙北部設立3個Nahal軍事哨站，同時撥款擴建約旦河西岸數十個定居點。據以媒，以色列內閣上月已偷偷通過撥款，因預料美方反對而對外保密。

2026年7月17日，以色列防長卡茨（右）視察加沙哈馬斯建立的通道。（X@Israel_katz）

駐約旦河西岸的以軍司令布盧特（Avi Bluth）此前在代表非法定居點的會議上，稱讚相關定居點居民的工作值得欣賞，並視之為軍方安全夥伴。

另外，以軍副參謀長Tamir Yadai向卡茨簡報時稱以軍現控制加沙65%，遠超美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年斡旋停火協議約定53%的比例。

2026年7月12日，巴勒斯坦人查看加沙城一間金屬鑄造廠遭以色列襲擊的現場。（Reuters）

報道指，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）所倚賴的極右執政聯盟正趕在10月27日大選前擴大佔領、驅趕巴勒斯坦人。