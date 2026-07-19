德國執政黨議會主席赴美代孕生子遭轟雙標　輿論風波下請辭

德國基民盟議會黨團主席施潘（Jens Spahn）近日宣布，他與同性丈夫通過美國代孕母親成功生子，惟因德國法律禁止代孕，而基民盟及施潘本人均堅持反代孕，事件引發巨大輿論風波，施潘最終於18日宣布請辭。



德國《胚胎保護法》明文禁止國內代孕，而總理默茨（Friedrich Merz）領導的基民盟今年2月才剛重申支持代孕禁令。施潘本人過往更曾痛批代孕無異於「出租子宮」，並在2020年擔任衛生部長時拒絕放寬禁令。

施潘此舉遭綠黨及黨內人士斥虛偽並嚴重透支政治公信力，他最初辯護稱自己在作出決定前「掙扎了很久」，惟未能平息眾怒，朝野要求其下台的聲浪不斷升高。

近日，德國基民盟議會黨團主席施潘（右，Jens Spahn）公開與同性丈夫丰克（左，Daniel Funke），赴美代孕後成功生子。（網絡圖片）

施潘18日在辭職證明中表示，已意識到「與丈夫組建家庭、成為父親的個人幸福，已無法與我的政治職務相協調。」同時，施潘坦言因公眾日益激烈的討論感到焦慮，呼籲大家即使在表明立場時要保持基本尊重。

對此，基民盟主席默茨（Friedrich Merz）強調「公信力是政治最重要的資產」，認為其辭職決定「正確且無可避免」。

有分析指，這場爭議使支持率低迷的默茨政府在今秋關鍵選舉前承受更大壓力，極右翼政黨借機獲利。不過也有德媒指出，施潘原本有望角逐總理職位，如今退出或將減少默茨在黨內的競爭。