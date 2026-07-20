世界盃｜特朗普與多國元首到場觀決賽　記者排隊幾小時等安檢

世界盃決賽於美國時間7月19日舉行，由於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） ，以及墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）、西班牙國王費利佩六世（King Felipe VI）等元首出席，比賽球場大幅提升安檢。開賽前，球迷、媒體和工作人​​員在場外排起了長隊。



圖為2026年7月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）、 第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）、墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）、加拿大總理卡尼（Mark Carney），一同到球場觀賞世界盃決賽。特朗普身旁為國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）。（Reuters）

圖為2026年7月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）到球場觀賞世界盃決賽，期間與加拿大總理卡尼（Mark Carney）談話，特朗普身旁為國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）。（Reuters）

決賽球場距離紐約市僅8公里，位於新澤西州East Rutherford。據指出，球場設有兩層保安，分別由特勤局和運輸安全管理局負責。

路透社報道，西班牙對阿根廷的決賽舉行前48小時，國際足協（FIFA）向媒體發送電郵，請他們最早在開球前6小時到達，並提醒在賽前150分鐘將實施道路封閉。

不少媒體和工作人​​員因此提前進入球場，以便通過包括由特勤局進行的安檢程序。報道引述現場媒記者表示，從排隊到通過第一道安檢，他等了90分鐘。其他更早抵達的記者則表示，他們的等待時間長達3小時甚至更久。

圖為2026年7月19日，世界盃決賽開始前，媒體和工作人​​員排隊進入體育場。（Reuters）

圖為2026年7月19日，世界盃決賽開始前，媒體和工作人​​員排隊進入體育場。（Reuters）

路透：部份記者在安檢區被拒入場

不過，仍有不少記者在安檢區被拒絕入場，並被送往體育場的採訪認證中心。

根據網路報道，許多球迷也遇到了同樣的情況。白宮建議持票者提前4小時到達，不少球迷稱排隊安檢花至少兩小時，另有球迷投訴檢票機故障。

儘管安檢費時，但在開賽前約45分鐘，當西班牙和阿根廷的球員首次踏上球場時，下層看台的大部份區域似乎已經坐滿。

圖為2026年7月19日，世界盃決賽開始前，美國總統特朗普（Donald Trump）乘坐海軍陸戰隊一號（Marine One）直升機飛抵球場上空。（路透社）

2026年6月25日，美國華盛頓特區，圖爲國民警衛隊士兵在其中一個世界盃賽事舉辦場館外駐守。（Reuters）

綜合外媒報道，賽事舉行期間球場上空將設立嚴格的禁飛區，除了美軍會出動F－16戰機之外，球場屋頂亦會部署狙擊手，數千名聯邦調查局（FBI）探員已集結待命，隨時提供支援。

《每日電訊報》引述白宮世界盃工作小組負責人朱利亞尼（Andrew Giuliani）指出，今次安保規模與總統就職儀式和國情演說齊平，並且比美國的非官方國民性盛事——超級碗還要大。