世界盃｜特朗普現身頒獎聞噓聲　賽前稱看好阿根廷

世界盃決賽於美國時間7月19日舉行，由西班牙以1：0奪冠，粉碎阿根廷隊的衛冕夢。親自到球場觀戰的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） ，與國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）現身頒獎儀式時，看台上傳來一片噓聲。不過，當特朗普和恩芬天奴正式向球員和教練頒獎時，現場噓聲停下。



2026年7月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）和國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino），在頒獎儀式上與大力神盃合照。 （Reuters）

2026年7月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）和國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino），把大力神盃交予今屆世界盃冠軍——西班牙隊的隊長洛迪（Rodri）。 （Reuters）

特朗普：美國將立即再次申辦世界盃

在出席球賽前，特朗普同日曾接受霍士新聞（Fox News）訪問，他表示已告訴恩芬天奴，美國將立即再次申請舉辦世界盃，「我認為（今屆）上座率達到了99.9%，實際上甚至都爆滿了。」

不過，下一屆世界盃將於2030年由西班牙、葡萄牙和摩洛哥聯合舉辦，而2034年世界盃已確定將在沙特舉行。如果美國成功申辦之後一屆的世界盃，已經是2038年，屆時特朗普為92歲。

2026年7月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）和國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino），為世界盃亞軍——阿根廷隊的隊長美斯（Lionel Messi）頒授獎牌。 （Reuters）

此外，在觀看決賽前，他被問到認為誰會獲勝。特朗普表示，阿根廷總統哈米萊（Javier Milei）是朋友，對方做得非常出色。

特朗普認為，這個南美國家會因為擁有個別球星而勝出，「我不會選邊站，但我認為，很難押注美斯（Lionel Messi）會輸，他太棒了。」 不過，世界盃決賽的結果，最終不似特朗普預期。