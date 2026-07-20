世界盃2026｜史無前例半場表演耗時逾27分鐘　大細哨驚喜現身

在美國紐約新澤西球場上演的世界盃決賽，當然加入美式元素，首次在半場加插表演，猶如超級碗（Super Bowl）一樣，半場休息延長至27分鐘22秒，巴西兩大名宿「大哨」朗拿度與「細哨」朗拿甸奴偕麥當娜現身，其後防彈少年團、Justin Bieber、Shakira、Coldplay等先後獻唱。



Shakira繼開幕禮後再任表演嘉賓。（路透社）

中場表演以愛作結。（路透社）

西班牙與阿根廷的世界盃終極一戰，賽前率先有網絡紅人IShowSpeed（甲亢哥）及Post Malone等歌手獻唱。西班牙與阿根廷半場打成0：0，兩軍步入更衣室，新澤西球場隨即上演史上首次半場表演。

天后麥當娜與大細哨驚喜現身。（路透社）

為了今次半場表演，決賽的半場休息時間特意延長至30分鐘。樂壇天后麥當娜（Madonna）率先登場，在車上勁歌熱舞，前座是朗拿度及朗拿甸奴兩大名宿，三人步入球場，為半場表演掀序幕，緊接《芝麻街》卡通人物及舞者表演後，韓國男子組合防彈少年團（BTS）登場唱出《Dynamite》。

《芝麻街》人物也是表演嘉賓之一。（路透社）

防彈少年團勁歌熱舞。（路透社）

Justin Bieber以後備入替形式登場，帶上結他自彈自唱《EVERYTHING HALLELUJAH》，然後Shakira繼開幕禮後再度亮相，最後由Coldplay主音Chris Martin率領一眾小朋友大合唱，為近12分鐘的表演作結，最後半場休息全長27分22秒。

Justin Bieber自彈自唱。（路透社）