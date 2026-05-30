香格里拉對話｜東盟秘書長：不會選邊站隊　與所有夥伴保持接觸

當「東盟若被迫解體怎麼辦」的假設提問被拋上香格里拉對話會場時，東盟秘書長高金洪給出的回答是：「東盟不會選邊站隊，而是繼續與所有主要夥伴保持接觸。」



第23屆亞洲安全峰會（香格里拉對話，簡稱香會）星期六（5月30日）在新加坡舉行，多名與會者在「亞洲變動戰略格局下的優先事項」的互動環節中，將焦點放在大國競爭加劇之下，東盟的角色與前景。

澳洲國立大學教授梅德卡爾夫（Rory Medcalf）提問，東盟是否具備預警、風險管控，甚至推動對話的能力，以避免本區域爆發大國衝突。

2026年5月30日，（從左至右）東盟秘書長高金洪、國際戰略研究所（IISS）主席屈普曼 (John Chipman)、新西蘭國防部長彭克（Chris Penk）以及立陶宛國防部長考納斯（Robertas Kaunas）參加香格里拉對話會。（Getty）

《日經亞洲》評論員秋田浩之則進一步追問，在中美競爭持續升溫的情況下，僅憑務實合作與對話，是否足以維繫東盟團結；如果有一天東盟被迫解體，最令人擔憂的後果會是什麼。

高金洪回應時重申，東盟不會在大國之間選邊站，而會繼續與所有夥伴保持接觸。

「我們不想選邊站隊，我們必須與所有夥伴接觸，包括美國、中國、日本、韓國、印度以及歐盟。」

高金洪補充稱，東盟將繼續推動東亞峰會、東盟地區論壇和東盟防長擴大會議等機制，希望在戰略互信下滑、軍費開支上升的情況下，通過對話和預防外交降低誤判風險，避免地區陷入軍備競賽。

本文獲《聯合早報》授權轉載

