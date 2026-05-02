美國務院批准對中東盟友86億美元軍售　魯比奧批准繞過國會審查

美國國務院5月1日（周五）表示，將批准向中東盟友以色列、卡塔爾、科威特及阿聯酋出售總價值超過86億美元（674億港元）的軍售。國務院稱國務卿魯比奧（Marco Rubio）認定存在緊急情況，需立即向這些國家出售武器，因此豁免國會對這些交易的審查要求。



路透社報道，此次宣布的軍售包括向卡塔爾出售價值40.1億美元（約314.2億港元）的「愛國者（Patriot）」防空導彈系統補給服務，以及價值9.9億美元（約77.6億港元）的「先進精準殺傷武器系統」（APKWS）。

最後期限逼近之際，美國五角大樓（國防部或戰爭部）4月29日證實，美國在伊朗的軍事行動迄今已耗資250億美元。（Reuters）

軍售還包括批准向科威特出售價值25億美元（約196億港元）的綜合作戰指揮系統、向以色列出售價值9.9億美元的APKWS，以及對阿聯酋出售價值1.5億美元（約11.8億港元）的APKWS。

國務院宣布該項消息之際，正值美以對伊朗戰爭爆發持續九週，雙方達成的脆弱停火協議生效已超過三週。