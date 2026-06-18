普京主持俄羅斯與東盟峰會：俄方冀加強戰略伙伴關係

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）6月17日在喀山主持為期兩天的俄羅斯與東盟峰會。此次峰會恰逢俄國與東盟建立關係35周年，旨在深化雙方戰略合作，拓展經貿、產業等多領域合作。 普京表示，俄方願意繼續與東盟國家積極合作，以加強戰略伙伴關係。



普京周三舉行招待會，歡迎出席的東盟成員國代表。他在致辭時稱，本次峰會將「擴大互利的貿易、投資和產業合作創造新的機遇，同時加強雙方商界之間的直接對話」，俄方願繼續與東盟國家積極合作，以加強戰略夥伴關係。

普京將在峰會期間與多國東盟領導人舉行雙邊會晤。其中，普京已分別與文萊蘇丹博爾基亞（Hassanal Bolkiah）及馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）舉行雙邊會談，普京期間表示，俄羅斯與東盟的戰略伙伴關係是亞太地區重要的穩定因素。

2026年6月17日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在俄羅斯喀山主持為期兩天的東盟峰會。（Reuters）

據克里姆林宮外交事務顧問烏沙科夫（Yuriy Ushakov）稱，東盟一直將莫斯科視為「對話夥伴」，並與俄羅斯官員舉行年度高級別會面。他還讚揚了俄羅斯與東盟之間「富有成效、平等且建設性的對話」。

受局勢影響國際燃油價格波動後，菲律賓、印尼、泰國、越南等多個東盟國家，已進口或有意採購俄羅斯原油，進一步推動雙方能源合作深化。