世界盃｜安素費南迪斯領紅累阿根廷落敗　英媒指報應　網民：活該

世界盃決賽7月19日上演，爭取衛冕的阿根廷在加時階段以十人應戰的情況下，最終一球不敵西班牙。阿根廷中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez）在法定時間90分鐘補時「兩黃一紅」被逐離場成為罪人，有英國傳媒及球迷隨即「抽水」，形容是「現眼報」。



安素費南迪斯在法定時間下半場補時3分鐘在一次攔截中，踢中效力巴塞羅那的西班牙後衛古巴斯（Pau Cubarsi），即使他與隊長美斯（Leo Messi，又譯梅西）等球員向球證理論高呼無辜，但球證最終向他出示第二面黃牌，兩黃一紅離場。

安素費南迪斯粗野攔截西班牙後衛古巴斯（Pau Cubarsi），導致對方整個人飛起，亦令這名阿根廷中場換來第二面黃牌，提早返回更衣室。（Reuters）

為英國廣播公司（BBC）擔任評述的英格蘭前隊長朗尼（Wayne Rooney）認為，安素費南迪斯的攔截魯莽，指對方出腳過遲。而他領紅則導致阿根廷在加時的形勢變得更加惡劣，為落敗埋下伏線。

現年25歲的安素費南迪斯是今屆阿根廷的中場核心球員，他在對埃及的16強賽事末段取得絕殺入球，並在四強對英格蘭一役中攻入扳平一球，惟他當時入球後慶祝時，向英格蘭球迷作出雙手掩耳部的挑釁動作，更於賽後上載與美斯柏利迪斯（Leandro Paredes）在更衣室慶祝的照片時，以英格蘭的世界盃歌曲、老牌樂隊Oasis的《Wonderwall》作為背景音樂，惹來英格蘭球迷不滿，連帶轉發照片、他效力的英超球會車路士被迫刪文。

阿根廷中場安素費南迪斯向英格蘭球迷擺出挑釁式慶祝動作。（Reuters）

事隔數天，安素費南迪斯在決賽領紅，成為世界盃決賽史上第六位被逐離場的球員，令他與施丹（Zinedine Zidane）、迪西里（Marcel Desailly）及希汀加（Johnny Heitinga）等球星共享「榮譽」，亦是繼1990世界盃決賽後，再有阿根廷球員被趕離場。

而英國傳媒及英格蘭球迷當然不會錯過取笑對方的機會，《太陽報》旗下的足球網站Dream Team就在Facebook上載安素費南迪斯在四強慶祝及決賽被逐的照片，並以「現眼報」（Life comes at you fast）為題；帖文吸引不少網民留言，有網民認為「上天回應大家的禱告」、「終於有報應」、「球證做得好」之類，亦有網民利用AI惡搞，將他在四強慶祝的照片表情改為哭泣，以及生成FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）穿上西班牙球衣，擺出雙手掩耳的同一動作。

《每日郵報》的網民留言同樣不客氣，形容他「至少有阿根廷球員的特質」、「阿根廷是球壇恥辱」、「作弊的人不會有好下場」、「幸好決賽沒有黑哨」。

安素費南迪斯在世界盃過後將重返車路士，屆時他或受到其他英格蘭球會球迷的熱情「招呼」，就像碧咸在1998年世界盃對阿根廷領紅後，遭大批球迷「柴台」喝倒采。