世界盃｜西班牙再次奪冠大批球迷擠爆紐約街頭　全國沸騰徹夜狂歡

西班牙7月19日再次奪得2026年世界盃冠軍，大批西班牙球迷賽後欣喜若狂地湧向時代廣場、哈德遜城市廣場等紐約地標，慶祝球隊奪冠。在西班牙國內，全國民眾情緒沸騰，首都馬德里（Madrid）和巴塞隆納（Barcelona）的慶祝活動持續一整夜直至翌日凌晨，許多人湧上街頭唱歌跳舞、施放煙火，並大喊「西班牙萬歲」（Viva España! ）。



不少西班牙球迷周日於紐約曼哈頓哈德遜廣場（Hudson Yards）外慶祝，有球迷表示：「西班牙沒有失去隊形，也沒有慌亂。他們控球在腳，不斷調動阿根廷球員，等待機會出現。現在他們是世界冠軍了。我甚至都難以置信。」有在場人士形容，現場的氣氛十分瘋狂，「我的嗓子都啞了，我一直在尖叫、跳躍、擁抱陌生人——我都不知道發生了什麼。」

至於西班牙國內，馬德里街頭湧現慶祝人潮，民眾手舞足蹈、點燃紅色煙火並揮舞國旗，歡呼聲響徹整座城市。其中，不少球迷聚集在曼薩納雷斯河畔（Manzanares）的巨型螢幕前，湧入可容納15,000人的莫維斯塔體育場（Movistar Arena）。

有球迷興奮表示，「我從巴塞隆納開車過來，就是要跟馬德里的球迷一起看球，明天還要等球員回來一起慶祝。」另一位球迷甚至從突尼西亞專程搭機飛來，「我知道這一切都值得，我就知道他們會贏！西班牙萬歲！」

西班牙首相桑切斯（Pedro ​Sanchez）也在社交平台發文祝賀，「我們是世界冠軍！國家隊太棒了！感謝你們！」