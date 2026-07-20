世界盃｜特朗普賽前力挺阿根廷遭絕殺　支持球隊全輸成「掃把星」

世界盃決賽於美國時間7月19日舉行，由西班牙以1比0奪冠，粉碎阿根廷隊的衛冕夢。親自到球場觀戰的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 賽前接受霍士新聞（Fox News）採訪時表示，他認為阿根廷隊會贏得世界盃冠軍，稱很難不看好美斯（Lionel Messi，又譯梅西）。但阿根廷卻在加時遭西班牙絕殺。此前其到場支持的籃球與棒球隊伍亦難逃輸球命運。



特朗普在接受霍士新聞採訪，被問到他認為哪支球隊會獲勝時，他表示自己一直在思考這個問題，因為他「知道」媒體會問。

2026年7月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）和國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino），在頒獎儀式上與大力神盃合照。 （Reuters）

他稱，「阿根廷國家總統是我的朋友，他做得非常出色。而我認為，很難不押寶美斯。他當然是最偉大的球員之一。當然，這裏還有其他一些非常出色的球員，但就目前而言，我一直很喜歡C朗（Cristiano Ronaldo），也一直很喜歡美斯。」

2026年7月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）和國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino），把大力神盃交予今屆世界盃冠軍——西班牙隊的隊長洛迪（Rodri）。 （Reuters）

特朗普此前6月8日現身紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）觀賞NBA總決賽第三場，但地主的紐約人卻爆冷不敵聖安東尼奧馬刺。

而今年3月18日，他也曾現場觀看世界棒球經典賽（WBC）決賽，但衛冕的美國最終以2:3輸給委內瑞拉。