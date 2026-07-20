世界盃｜特朗普賽前力挺阿根廷遭絕殺 支持球隊全輸成「掃把星」
撰文：張涵語
出版：更新：
世界盃決賽於美國時間7月19日舉行，由西班牙以1比0奪冠，粉碎阿根廷隊的衛冕夢。親自到球場觀戰的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 賽前接受霍士新聞（Fox News）採訪時表示，他認為阿根廷隊會贏得世界盃冠軍，稱很難不看好美斯（Lionel Messi，又譯梅西）。但阿根廷卻在加時遭西班牙絕殺。此前其到場支持的籃球與棒球隊伍亦難逃輸球命運。
特朗普在接受霍士新聞採訪，被問到他認為哪支球隊會獲勝時，他表示自己一直在思考這個問題，因為他「知道」媒體會問。
他稱，「阿根廷國家總統是我的朋友，他做得非常出色。而我認為，很難不押寶美斯。他當然是最偉大的球員之一。當然，這裏還有其他一些非常出色的球員，但就目前而言，我一直很喜歡C朗（Cristiano Ronaldo），也一直很喜歡美斯。」
特朗普此前6月8日現身紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）觀賞NBA總決賽第三場，但地主的紐約人卻爆冷不敵聖安東尼奧馬刺。
而今年3月18日，他也曾現場觀看世界棒球經典賽（WBC）決賽，但衛冕的美國最終以2:3輸給委內瑞拉。
世界盃｜西班牙再次奪冠大批球迷擠爆紐約街頭 全國沸騰徹夜狂歡世界盃｜特朗普頒奬予西班牙 冠軍合照再做「尷尬攝石人」｜有片世界盃｜特朗普現身頒獎聞噓聲 賽前稱看好阿根廷世界盃｜特朗普與多國元首到場觀決賽 記者排隊幾小時等安檢