世界盃｜特朗普頒奬予西班牙　冠軍合照再做「尷尬攝石人」｜有片

西班牙在7月19日的世界盃決賽中，以1-0擊敗阿根廷奪冠！這是繼2010年南非世界盃後，西班牙第二次奪冠。賽後，美國總統特朗普（Donald Trump）為西班牙隊頒發冠軍獎盃。從美國霍士新聞的畫面顯示，頒獎結束後的西班牙隊勝利合照環節時，特朗普仍不願離開頒獎台，即使出動國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）上前邀他下台，他也不作理會，繼續留在台上與一眾球員一起慶祝。



特朗普是首位在美國本土觀看男足世界盃決賽的在任美國總統。他周日與恩芬天奴、墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）、加拿大​​總理卡尼（Mark Carney）等人一起頒發了獎項。在頒獎典禮前，特朗普等人步入球場時，這位美國總統再次遭到現場觀眾的噓聲，此比賽前奏國歌期間，現場觀眾已經毫不掩飾地表達了對他的不滿。

當西班牙國家隊隊員們在頒獎台上合影留念時，特朗普也走上頒獎台，揮舞着拳頭，為冠軍們歡呼喝采。隨後他漫步走到一旁，似乎短暫地與冠軍隊合影。過了一會，特朗普終被護送離開，讓西班牙球員獨自慶祝。

國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）曾上前邀特朗普下台，但他也不作理會，繼續留在台上與一眾球員一起慶祝。（Reuters）

這一幕與去年7月在新澤西州舉行的世界冠軍球會盃（FIFA Club World Cup）決賽相似，當時特朗普也是上台頒獎給冠軍隊伍英超球會車路士，當一眾球員舉起奬盃慶祝時，這位美國總統不但留在台上，還佔據中間位置「生硬」地留了下來，成為足球比賽中罕見的有趣一幕。這次他只是改為站在一旁。

2025年7月，特朗普曾與車路士一起慶祝世冠盃冠軍。（Getty Images）

諷刺的是，由於特朗普與西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）就馬德里在伊朗戰爭期間缺乏支持而持續的矛盾，特朗普在賽前曾公開抨擊西班牙。他說：「西班牙是個廢物，順便說一句，我們不想再和西班牙做任何貿易了。我想徹底斷絕關係。西班牙是北約裹一個糟糕的伙伴。請切斷與西班牙的一切貿易往來，包括互訪。我們不想和他們有任何瓜葛。他們太沒用了，都是些壞人。」