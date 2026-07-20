世界盃｜西班牙被特普朗批「壞人」　兩週後從他手上接過大力神盃

世界盃決賽於7月19日（香港時間20日）落幕，西班牙以1：0擊敗阿根廷奪得冠軍。自美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮以來，西班牙因拒絕在上調軍費開支與伊朗戰爭中配合特朗普，連番招致對方反感，遭批「毫無希望」與「壞人」，甚至在兩週前的北約峰會上，被特朗普威脅要切斷全部雙邊貿易，更稱「不想有任何瓜葛」。



美國《政治報》歐洲版報道，如今，西班牙國家足球隊在美加墨主辦的世界盃決賽後驕傲登台慶祝，就連在今年3月稱呼西班牙為「失敗者」的特朗普也為之奉上獎盃，為他們頒獎。他還對頒獎結束後的西班牙隊勝利合照環節「戀戀不捨」，直至國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）上前邀他下台，他也不作理會，猶如「攝石人」一般，繼續留在台上與一眾球員一起慶祝。

2026年7月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）和國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino），把大力神盃交予今屆世界盃冠軍——西班牙隊的隊長洛迪（Rodri）。 （Reuters）

而在決賽開始之前，特朗普表示：「很難賭美斯（Lionel Messi，阿根廷足球巨星，司職前鋒）會輸」，意味看好阿根廷獲勝，並在觀賽期間與西班牙國王費利佩六世、（Felipe VI）、王后萊蒂西亞（Queen Letizia）以及首相桑切斯（Pedro Sanchez）坐在一排，還有起身與他們握手。

報道還引述一名資深的西班牙足球官員在決賽前夕表示，特朗普沒有問題，到目前為止，「我們與球隊之間也沒有出現任何問題」，也有官員強調「政治與球隊無關」，淡化世界盃期間「特朗普的做法意外激發西班牙的鬥志」這一傳聞。事源美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌爭議，當時特朗普介入紅牌裁決，促使國際足協（FIFA）暫緩對其停賽處罰。

特朗普與桑切斯之間的摩擦

特朗普批評西班牙未能達到北約盟國將國防開支上調至佔GDP5％的目標，桑切斯因屬左翼政黨主導的政治聯盟而出聲反對；桑切斯更因不願為特朗普派往伊朗施襲的戰機提供軍事機場，而觸怒對方，遭到白宮痛批。此外，桑切斯也反對以色列在加沙行動，是歐洲對此議題最激烈的批評者之一。

2026年7月8日，土耳其安卡拉，圖爲桑切斯出席北約峰會。（Reuters）

兩人之間的摩擦看似偶然，實則是理念不同而出自必然。因在政治上屬左翼的桑切斯與民族主義者特朗普幾乎沒有任何共同點，主張美國優先的特朗普認為應該將非法移民盡數驅逐出境；這與宣布為境內約50萬名目前沒有有效居留文件的移民進行身份合法化的桑切斯，是完全不同。

還有，特朗普經常批評可再生能源，特別是風力發電，還在國內推動化石燃料開採；桑切斯則推動一項旨在讓西班牙於2030年實現其電力總輸出的81%均來自可再生能源的政策。