特朗普：或考慮削減在西班牙和意大利駐軍

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月30日會見記者，被問及會否考慮減少駐意大利及西班牙的美軍人數時，他稱可能會考慮。此前一天，他稱華府正考慮減少駐德美軍人數。



2026年4月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令後，與眾議院共和黨議員談話。（Reuters）

路透社上周報道， 一封五角大樓內部郵件顯示，對於未在對伊戰事中助美的北約（NATO）盟國，特朗普政府已列出懲罰選項，當中包括暫停西班牙的北約成員資格。此外，消息指特朗普於4月初曾與幕僚討論，從歐洲撤出部份美軍的可能性。

特朗普30日在白宮會見記者，被問到會否也考慮削減駐意大利和西班牙的美軍人數。他以「可能吧」回應，稱似乎沒理由這樣做。他直言，意大利在對伊戰事中對美國沒有任何幫助，而西班牙更是惡劣。

2026年4月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令後，接受現場媒體提問。（Reuters）

前一天稱擬削減駐德美軍

此前一天，特朗普也透過社交平台稱，美國正考慮削減駐德美軍數目，短期內會有決定。連日來，他與德國總理默茨（Friedrich Merz）屢度隔空交火，特朗普曾批評默茨在伊朗議題的立場，直指對方「根本不知道自己在說什麼」，又指德國在經濟等多方面都表現欠佳。

路透社報道，美國國防人力數據中心（Defense Manpower Data Center，簡稱 DMDC）的資料顯示，截至2025年12月，美國在歐洲海外基地的常駐美軍約6.8萬人，其中超過一半、約3.64萬人駐在德國。