也門胡塞武裝宣布對沙特實施海上禁運

也門胡塞武裝20日宣布即日起對沙特阿拉伯實施海上禁運，回應早前針對該國首都薩那 (Sanaa) 的襲擊，或進一步衝擊全球石油供應。同日，伊朗表示收到美國與調解方提出10日停火提案，不過未進一步透露細節。



胡塞武裝發表聲明，指為報復沙特對也門持續12年的「不公正和壓迫性圍困」、掠奪其資源並封鎖海陸空港口和機場，即時對沙特實施全面海上封鎖。

伊朗早前曾施壓胡塞武裝封鎖紅海曼德海峽（Bab el-Mandeb），此舉被視為美伊戰爭的新戰線。路透社報道稱，若曼德海峽遭全面封鎖，將導致沙特多數原油無法出口，令全球石油供應減少7%，而美伊戰爭至今已經造成10%石油供應下跌。

胡塞武裝上周指控沙特阿拉伯對該國首都機場發動襲擊，打破兩國維持4年的非正式停火，隨後向沙特發射導彈報復。

這張於2026年7月12日指攝的衛星圖像，可以看到紅海的入口曼德海峽（Bab el-Mandeb）。（Reuters）

與此同時，美伊雙方外交努力仍在進行。伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）同日表示已收到調解方提案，旨在挽救美伊上月達成的臨時停火協議，不過未進一步透露細節。他強調伊朗未主動違反美伊諒解備忘錄，重申伊朗擁有霍爾木茲海峽的控制權。

他補充指，伊朗內政部長當日將訪問巴基斯坦，磋商兩國事務。

美伊於上月17日簽署停火諒解備忘錄，同意停火60日以商討達成長期停火方案以結束自2月28日以來開始的衝突，惟該臨時停火協議破裂，美伊互斥對方違反協議。