以軍總參謀長：做好對伊朗恢復戰鬥準備

以色列國防軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）說，以軍密切監測伊朗飛彈發射活動，保持「高度戒備」，並已做好對伊朗恢復戰鬥的準備。



新華社報道，扎米爾星期天（7月19日）在一場軍事會議上說，以軍正密切關注伊朗局勢發展，當天監測到伊朗向約旦亞喀巴地區發射導彈，以軍防空系統處於「警戒狀態」。札米爾還說，以軍「已做好立即恢復戰鬥的準備」。

以軍19日下午發表聲明說，在監測到伊朗射向約旦的飛彈後，為防止飛彈碎片落入以色列境內，以軍發射多枚防空攔截彈。有些碎片落入鄰近約旦的以南部城市埃拉特附近的空地。

這張截圖取自一段發布於2026年7月15日社交媒體視頻，顯示伊朗恰巴哈爾港（Chabahar）冒出濃煙。（Reuters）

路透社當天引述一名以色列軍方官員說，以色列正準備接收更多美國加油機。過去一周，美國和伊朗的相互攻擊不斷升級。

另據《紐約時報》報道，數名要求匿名的美國官員透露，美國正在向中東增派軍機，這項措施在近日美軍陣亡事件發生前就已籌劃。

本文獲《聯合早報》授權轉載

