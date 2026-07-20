導彈搗蛋、特朗普笨蛋、美國壞蛋｜伊朗戰爭

美伊戰火重燃一周後，情勢出現了危險升級。

7月18日，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）發表聲明，批評美國一再違背美伊諒解備忘錄中的承諾，已經再次向所有人證明，特朗普（Donald Trump，又譯川普）的簽名是多麼毫無價值且不可靠；副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）也為此表示，在美國違反承諾後，伊方已停止履行早前與美國達成的諒解備忘錄。

結果，特朗普毫不意外表示：自己完全不在意伊朗的暫停履行。此外為了報復伊朗對約旦的導蛋與無人機襲擊，特朗普更是發動新空襲打擊伊朗革命衛隊目標，似乎沒有挽救諒解備忘錄的任何意願。

顯然，如果美伊停火是各方好不容易促成的外交成果，當前的導彈互射無疑是對和平與人道的另類「搗蛋」，包括特朗普口口聲聲誓言復仇的美軍傷亡，以及6月27日以來的伊朗平民死傷：有50人死於美國空襲，逾500人受傷，死者當中包括5名婦女及2名18歲以下兒童。

當然，停火瓦解來自雙方的互不妥協，包括美國堅持開放海峽、伊朗則堅持收費控制，但論及「導彈搗蛋」的最根本原因，當然還是這場戰爭原本不該爆發，卻因為特朗普是「笨蛋」、美國是「壞蛋」，而意外打開了潘多拉之盒、推倒了多米諾骨牌，成為當前各方都難收場的危險僵局。

2026年7月16日，在伊朗德黑蘭的瓦利亞斯爾廣場（Valiasr Square），一塊廣告牌上寫着「下一個是誰」，並附有話題標籤#LindseyGraham以及醒目的「DT」字樣，暗示特朗普（Donald Trump）為下一目標。

其中，特朗普是「笨蛋」自不待提。基本上這位強人總統從上任起，就在各個場域反覆透支美國國力與影響力，包括面向全球殺雞取卵的關稅戰、好大喜功但缺乏進展的俄烏停火斡旋。

前者或許讓美國收穫不少短期利益，卻嚴重影響美國與全球南方的互動、乃至美歐行之有年的特殊關係，更讓中國因此收穫穩定好評，如今各方不願參與特朗普「打通海峽」的行動，關稅戰的衝擊明顯是一大原因；後者則嚴重透支美國長期經營的「民主燈塔」面孔，尤其特朗普與澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的白宮罵戰，赤裸裸暴露大國政治的冷血無情，不僅對待烏克蘭宛如一隻貓狗，呼來喝去、頤指氣使，事後毫無進展的戰情膠著，更是反襯特朗普前期的上竄下跳荒唐可笑，雖有「當代張伯倫」的罵名，卻連綏靖止戰都做不到。

如今的伊朗戰爭，更是典型的「沒苦硬吃」。基本上早在美以開戰前，各方分析就已清楚顯示：用軍事手段處理伊朗問題，必然面臨更高風險與不確定性，而且成效或許還不如長期制裁與外交施壓。但特朗普在委內瑞拉一朝得手，便好大喜功認為斬首伊朗高層就能收穫屈服，因此在以色列大力遊說下貿然興戰，結果導致如今的騎虎難下。

2026年7月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮外向記者致意。據美媒報道，特朗普當日在戰情室召開軍事會議，探討加大範圍打擊伊朗的方案，逼迫伊朗重返談判桌。（Reuters）

不過放任特朗普持續展演「笨蛋」的，其實還是美國的眾多「壞蛋」。說得更直接，特朗普之所以能夠不受約束大開大闔、突破下限反覆橫跳，關鍵還是美國內部的制衡衰弱，所以導致了強人暴走的光怪陸離。而這背後當然有各種時代趨勢因素，卻也不能脫離美國的政治脈絡。

首先就是資訊的碎片化，包括傳統媒體衰弱，自媒體、新媒體、社群媒體崛起，進而導致了閱聽人的分眾化，基本是讓領導人更能針對特定人群進行宣傳、維持一定支持，同時規避公眾對於自身決策的廣泛審查、擺脫因為推行不受歡迎政策而導致的問責。說得更直接，在這種情境下，民粹型領導人更能直接對支持者撒謊，而且不會受到任何懲罰，特朗普無疑就是典型：即便對伊開戰荒謬可笑，特朗普還是擁有一定「鐵粉」支持，這就必然抵銷美國內部的反戰情緒。

接著就是911事件後的威脅情境。當然，這個趨勢遠早於特朗普時期，卻是在特朗普上任後被放大到極致，也就是出於「打擊恐怖主義」等考量，國會監督能力被迫弱化，行政部門則比過去更加強大，可以在國內和國際安全領域採取諸多行動，免於受到911事件前固有的國內審查、國會監督和司法監督。毫無疑問，這種情境遇上「反建制派」特朗普，簡直就是製造混亂的溫床。

再來就是美國的政治極化。基本上，這種現象除了導致嚴重的政治與黨派對立，也會衝擊對於總統的橫向制衡。觀察美國近年的外交政策，尤其是特朗普上任以來的種種突破常軌，不論是關稅戰或對伊開戰，背後基本都有大量共和黨議員、總統的心腹官僚與學者下場背書，這就必然會讓強人總統更加「自我感覺良好」，從而一意孤行、一錯到底。

可以這麼說，如今伊朗危機的「導彈搗蛋」，根源還是「特朗普是笨蛋」，但能容許笨蛋放肆胡來、乃至實踐外交場域的獨裁，關鍵還是美國擁有眾多無聲「壞蛋」，導致各方信誓旦旦絕不重返的中東泥淖，如今已是近在眼前。