施紀賢向查理斯三世遞交辭呈　發表演講稱自己帶着笑容離開

英國前大曼徹斯特市長、工黨黨魁貝安德（Andy Burnham）7月20日正式出任首相。離任的施紀賢（Keir Starmer）當日在唐寧街10號外發表身為首相的最後一次講話，稱自己對其政府取得的所有成果感到驕傲，「帶着笑容離開」。他隨後前往白金漢宮向英王查理斯三世遞交辭呈。



施紀賢在演講中回顧就職後歷程，稱自己帶領工黨從2019年「歷史性的失敗」到在2024年選舉中獲得壓倒性勝利，相信國家在其領導的兩年間變得更公平和強大。

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施紀賢提及政府在其任內減少兒童貧困、削減移民並為國防打下更堅實基礎，他表示：「我的工作已經完成」。他在演講最後稱：「我帶着笑容離開，對我們取得的所有成就感到驕傲。」

施紀賢亦祝願接任的貝安德「一切順利」，表示將全力支持對方就職。演講結束後施紀賢前往白金漢宮，會見英王查理斯三世並正式請辭。貝安德隨後抵達，正式獲得首相任命。

貝安德在施紀賢之後抵達白金漢宮覲見並正式獲任英相，稍晚時間到唐寧街10號外發表就職演說，稱「我們做得還不夠好」。貝安德稱，此刻將是英國的「熔斷機制」啟動時刻，「我們將推出新的政治模式和新的經濟模式」。