英國強行國有化中資鋼鐵公司　學者：或成中英關係未來數年新挑戰

英國準首相貝安德（Andy Burnham）正式上任前夕，英國政府宣布將中國民營企業控股的英國鋼鐵公司（British Steel）收歸國有，引發中英圍繞中企海外權益的新一輪爭端。受訪學者預計，英鋼事件可能成為中英關係未來幾年內持續存在的挑戰。



英國政府於7月16日宣布，將把中國民企敬業集團旗下的英鋼公司全面國有化。即將離任的英國首相施紀賢（Keir Starmer）在聲明中強調，這項決定將「保障英國未來的鋼鐵生產，保護技能型就業，並維護一項至關重要的國家能力」。

英國準首相貝安德（Andy Burnham）正式上任前夕，英國政府宣布將中國民營企業控股的英國鋼鐵公司（British Steel）收歸國有。（Reuters）

據英國廣播公司報道，敬業集團2020年以7000萬英鎊（約7.3億港元）收購英鋼。英鋼位於英格蘭北部斯肯索普（Scunthorpe）的工廠，有英國僅存的兩座使用原生礦石煉鋼的高爐。

英鋼2024年3月稱，母公司敬業集團已投入超過12億英鎊維持公司運營，但每天虧損約70萬英鎊。英鋼當時評估，兩座高爐財務上不可持續，次月傳出英鋼取消原材料訂單，引發關於英鋼將停爐關廠的擔憂。

英鋼位於英格蘭北部斯肯索普（Scunthorpe）的工廠，有英國僅存的兩座使用原生礦石煉鋼的高爐。（Reuters）

為保留其原生鋼生產能力，英國國會2024年4月通過緊急法案接管英鋼，政府2026年5月宣布將提出立法，促成英鋼國有化。

英國將英鋼收歸國有的消息，引發中國反彈。中國商務部新聞發言人星期五（17日）指責英國「罔顧敬業對英經濟社會做出的重要貢獻，以國家安全之名，強行接管、進而對英鋼實施國有化，嚴重損害了敬業的正當權益，嚴重挫傷了中國企業對英投資信心」。

發言人表示，將支持中企運用法律手段維權，並將採取有力措施堅定維護中企利益。

中國外交部發言人星期六（18日）以答記者問形式，敦促英國「切實尊重市場原則和契約精神，找到包括如何賠償等雙方都能接受的解決方案」，並稱中國將在必要時採取維權措施。

中國外交部發言人星期六（18日）以答記者問形式，敦促英國「切實尊重市場原則和契約精神」，並稱中國將在必要時採取維權措施。（中國外交部官網）

敬業集團星期天（19日）發聲明，批評英政府「背信棄義」「踐踏法治」，並形容此舉為「赤裸裸的強取豪奪」。集團要求英方賠償全部投資損失，並表示已依據相關雙邊投資協定啟動磋商程序，保留包括國際仲裁在內的一切法律權利。

工黨首相施紀賢上任後一直尋求解凍對華關係，並於2026年初訪華，推動雙方恢復高層互動。英鋼國有化事件發生在兩國關係回暖初期，又適逢英國首相更替，可能為中英關係增添新變數。

工黨首相施紀賢上任後一直尋求解凍對華關係，並於2026年初訪華，推動雙方恢復高層互動。（Reuters）

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江接受《聯合早報》採訪時說，這一事件反映出中國和英國及其他歐美國家關係中近些年普遍存在的現象，即經貿關係投資併購愈發被安全化。

他分析，事件後續包括賠償、談判，甚至訴諸法律，短時間內都無法解決。「未來不管誰是英國領導人，這個事件大概率會比較棘手，會是（中英關係）一個持續存在的挑戰。」

李明江認為，英國國有化英鋼的決定，主要出於地緣政治和國家安全考量，確保鋼鐵這類關鍵基建行業的供應鏈安全。

中國人民大學國際關係學院教授王義桅受訪時則提出，包括英國在內的歐洲國家對中國投資愈發保守，原因之一是

中國做大做強了，他們不能接受這個事實。

他預計，這一事件將使中國對投資英國的信心進一步下滑，中國政府層面也可能出台反制措施。

對出海投資的中企而言，王義桅說，隨着外國政府越來越「不守規則」，下來中企會面臨更多這類問題。「以前跟當地合作，遵守法律就可以，現在你就算遵守法律，也不一定能解決問題。」

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】